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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Летающие лыжники Нижнего Тагила стали победителями этапа Кубка России

Летающие лыжники Нижнего Тагила стали победителями этапа Кубка России

22 марта 2024, 07:28
Фото: Федерация прыжков на лыжах с трамплина
Воспитанники СШОР «Аист» взяли призовые медали на этапе Кубка России. Первые места завоевали Михаил Пуртов и Кристина Прокопьева.

Соревновались спортсмены по прыжкам на лыжах с трамплина. Спортсмены сразились на горе Долгой в Нижнем Тагиле, пишет «Тагильский рабочий».

В категории мужчин лучшим признали Михаила Пуртова. Он представлял Свердловскую область. На второй строчке расположился Евгений Климов, представляющий Москву и Пермский край. «Бронзу» завоевал Денис Корнилов из Нижегородской области.

Фото: Федерация прыжков на лыжах с трамплина

В категории женщин победу одержала Кристина Прокопьева из Свердловской области, «серебро» завоевала Кристина Кручинина, а «бронзу» взяла — Валерия Римденок. Они представляли Северную столицу.

Теперь им предстоит участие в заключительном этапе, запланированном на 23 марта.

Ранее сообщалось, что юные художники из Нижнего Тагила победили на Международной выставке-конкурсе.

Жители Нижнего Тагила и пригорода прогулялись на лыжах
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