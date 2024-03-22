Летающие лыжники Нижнего Тагила стали победителями этапа Кубка России

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Соревновались спортсмены по прыжкам на лыжах с трамплина. Спортсмены сразились на горе Долгой в Нижнем Тагиле, пишет «Тагильский рабочий».
В категории мужчин лучшим признали Михаила Пуртова. Он представлял Свердловскую область. На второй строчке расположился Евгений Климов, представляющий Москву и Пермский край. «Бронзу» завоевал Денис Корнилов из Нижегородской области.
В категории женщин победу одержала Кристина Прокопьева из Свердловской области, «серебро» завоевала Кристина Кручинина, а «бронзу» взяла — Валерия Римденок. Они представляли Северную столицу.
Теперь им предстоит участие в заключительном этапе, запланированном на 23 марта.
Ранее сообщалось, что юные художники из Нижнего Тагила победили на Международной выставке-конкурсе.