«Лживый и беспринципный»: В Екатеринбурге отец убийцы детей обвинил в трагедии зятя

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Убийство произошло в декабре прошлого года. Женщина тогда задушила детей, «изгоняя бесов» из них. 22 марта суд освободил ее от наказания и отправил на лечение в психдиспансер.
Отец Анастасии, Владимир Дремин, высказался, что считает супруга дочери психопатом, пишет Ура.ру.
Это особый тип психики, не считающийся болезнью. То есть он — лживый, беспринципный, — пояснил мужчина.
Также он высказался, что зять был вообще непригоден для жизни в паре. Он замечал за ним «странности» и уверен, что с дочерью что-то случилось под его влиянием.
Напомним, что тюрьмы Анастасия избежала, потому что экспертиза показала, что на момент убийства она была не в себе.