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В Екатеринбурге отец убийцы троих детей обвинил в случившемся зятя

«Лживый и беспринципный»: В Екатеринбурге отец убийцы детей обвинил в трагедии зятя

22 марта 2024, 09:41
Фото: 1MI

В Екатеринбурге отец убийцы троих детей обвинил в случившемся зятя

В Екатеринбурге папа Анастасии Петровой, которая признана убийцей троих своих детей, по-прежнему считает, что в случившемся виноват его зять.

Убийство произошло в декабре прошлого года. Женщина тогда задушила детей, «изгоняя бесов» из них. 22 марта суд освободил ее от наказания и отправил на лечение в психдиспансер.

Отец Анастасии, Владимир Дремин, высказался, что считает супруга дочери психопатом, пишет Ура.ру.

Это особый тип психики, не считающийся болезнью. То есть он — лживый, беспринципный, — пояснил мужчина.

Также он высказался, что зять был вообще непригоден для жизни в паре. Он замечал за ним «странности» и уверен, что с дочерью что-то случилось под его влиянием.

Напомним, что тюрьмы Анастасия избежала, потому что экспертиза показала, что на момент убийства она была не в себе.

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#Дети#Свердловская область#Убийство#Криминал#Семья#Трагедия#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Зять
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