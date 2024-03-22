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Published Сегодня, 20:05

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Updated Сегодня, 20:18

Регионы России отменяют массовые мероприятия из-за теракта в Красногорске

Массовые мероприятия из-за теракта в Crocus City Hall отменяют в регионах России

22 марта 2024, 20:05
Фото: 1MI

Регионы России отменяют массовые мероприятия из-за теракта в Красногорске

Губернаторы российских регионов один за других отменяют проведение массовых мероприятий из-за теракта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске.

Массовые мероприятия помимо Москвы и Московской области уже отменены во многих регионах России, сообщает РИА новости.

В частности, такие решения приняли в Татарстане, Воронежской, Тульской, Тверской областях и в Краснодарском крае. Все массовые мероприятия отменены в Ставропольском крае, Пермском крае и в Мурманской области. Список дополняется.

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Кроме того, Минобрнауки в связи с терактом рекомендовал вузам Москвы перевести студентов на дистанционное обучение. МГУ объявил об отмене Дня открытых дверей, который был запланирован на 24 марта.

Ранее стало известно, что здание Crocus City Hall полностью охвачено огнем.

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#Происшествия#Россия#Уголовное дело#Регионы#Теракт#Регионы России#Мероприятия#18+#Дарья Бобровицкая#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
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