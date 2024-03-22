Массовые мероприятия из-за теракта в Crocus City Hall отменяют в регионах России

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Массовые мероприятия помимо Москвы и Московской области уже отменены во многих регионах России, сообщает РИА новости.
В частности, такие решения приняли в Татарстане, Воронежской, Тульской, Тверской областях и в Краснодарском крае. Все массовые мероприятия отменены в Ставропольском крае, Пермском крае и в Мурманской области. Список дополняется.
Кроме того, Минобрнауки в связи с терактом рекомендовал вузам Москвы перевести студентов на дистанционное обучение. МГУ объявил об отмене Дня открытых дверей, который был запланирован на 24 марта.
Ранее стало известно, что здание Crocus City Hall полностью охвачено огнем.