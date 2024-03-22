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Published Сегодня, 19:44

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Updated Сегодня, 20:40

В РФ поступают соболезнования из разных стран из-за теракта в Crocus City Hall

Мировые лидеры присылают соболезнования народу РФ из-за теракта в Crocus City Hall

22 марта 2024, 19:44
Фото: 1MI

В РФ поступают соболезнования из разных стран из-за теракта в Crocus City Hall

Слова соболезнования из-за теракта в подмосковном Красногорске поступают из разных государств.

Поступают первые соболезнования в связи с терактом в Подмосковье. В частности, в ООН заявили, что «опечалены сообщениями о стрельбе и изучают информацию».

Соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с гибелью большого количества человек прислал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Теракту в «Крокус сити холле» нет оправданий, — заявили в МИД Белоруссии.

Глава МИД Кубы выступил с резким осуждением теракта в и выразил соболезнования Crocus City Hall. Соболезнования также прислали президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Палестины Махмуд Аббас, МИД Узбекистана.

В ФСБ сообщили о 40 погибших и 100 пострадавших в теракте в Crocus City Hall
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С резким осуждением событий в России выступил МИД Египта.

В Белом Доме в США заявили, что не поощряют ударов Украины по территории РФ.

Мы не поощряем и не содействуем тому, чтобы украинские военные наносили удары на территории России», — заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

UPD. В посольстве США заявили, что шокированы терактом в «Крокусе», выражают соболезнования российскому народу. Похожие заявления поступили от посольства Британии и МИД Франции.

Ранее стало известно, что к зданию Crocus City Hall съехались более 70 скорых, из здания выносят раненых.

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