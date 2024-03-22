Мировые лидеры присылают соболезнования народу РФ из-за теракта в Crocus City Hall

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 20:40
Updated Сегодня, 20:40
Поступают первые соболезнования в связи с терактом в Подмосковье. В частности, в ООН заявили, что «опечалены сообщениями о стрельбе и изучают информацию».
Соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с гибелью большого количества человек прислал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Теракту в «Крокус сити холле» нет оправданий, — заявили в МИД Белоруссии.
Глава МИД Кубы выступил с резким осуждением теракта в и выразил соболезнования Crocus City Hall. Соболезнования также прислали президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Палестины Махмуд Аббас, МИД Узбекистана.
С резким осуждением событий в России выступил МИД Египта.
В Белом Доме в США заявили, что не поощряют ударов Украины по территории РФ.
Мы не поощряем и не содействуем тому, чтобы украинские военные наносили удары на территории России», — заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
UPD. В посольстве США заявили, что шокированы терактом в «Крокусе», выражают соболезнования российскому народу. Похожие заявления поступили от посольства Британии и МИД Франции.
Ранее стало известно, что к зданию Crocus City Hall съехались более 70 скорых, из здания выносят раненых.