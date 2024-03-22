МСП Банк попал на 6-е место рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнес

Генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич сообщил, что было намечено две серьезные цели после докапитализации на девять миллиардов рублей в 2022 году. Во-первых, увеличить количество получателей поддержки и обеспечить прирост объема выдач в совокупности с высокими финансовыми показателями. Во-вторых, банк должен добиться финансовой устойчивости при сохранении достаточности капитала. В 2022–2023 годах МСП Банк начал приносить прибыль, продемонстрировал масштабирование охвата и объема финансовой поддержки. Достичь этого удалось благодаря пересмотру внутренних процедур, доработке скоринговой системы, использованию процесса цифровизации. Исаевич подчеркнул, что в 2024 году банк намеревается обеспечить рост кредитного портфеля на 20% и более.