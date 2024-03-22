МСП Банк попал на 6-е место рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнес

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Рейтинг опубликовало агентство «Эксперт РА», пишет gazeta.ru.
Генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич сообщил, что было намечено две серьезные цели после докапитализации на девять миллиардов рублей в 2022 году. Во-первых, увеличить количество получателей поддержки и обеспечить прирост объема выдач в совокупности с высокими финансовыми показателями. Во-вторых, банк должен добиться финансовой устойчивости при сохранении достаточности капитала. В 2022–2023 годах МСП Банк начал приносить прибыль, продемонстрировал масштабирование охвата и объема финансовой поддержки. Достичь этого удалось благодаря пересмотру внутренних процедур, доработке скоринговой системы, использованию процесса цифровизации. Исаевич подчеркнул, что в 2024 году банк намеревается обеспечить рост кредитного портфеля на 20% и более.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк уточнил, что сейчас команда кредитной организации трудится над созданием и более активным внедрением адресных продуктов для поддержки реального сектора экономики: высокотехнологичных и производственных компаний, бизнеса из сферы туризма. Итогом такой деятельности уже стало серьезное изменение структуры кредитного портфеля банка. Теперь доля предприятий промышленного производства в нем равняется 31% (прирост к 2022 году — 56%), а на организацию сферы услуг приходится 22% (прирост к 2022 году — 48%).
Стоит отметить, что в 2023 году кредитной организации зафиксирован самый высокий результат по чистой прибыли с 2018 года — 1,2 миллиарда рублей (прирост на 45%).
МСП Банк участвует в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который запущен по инициативе президента и курируется первым заместителем председателя Правительства России Андреем Белоусовым.