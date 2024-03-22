На погибшего в ДТП под Новыми Сергами водителя неоднократно составляли протоколы

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Автоинспекторы свердловской ГИБДД обнародовали подробности ДТП на трассе под Нижними Сергами, в результате которого получил несовместимые с жизнью травмы и погиб водитель автомобиля Honda Capa 1964 года рождения. Авария произошла вечером в четверг, 21 марта.
Иномарка столкнулась с грузовиком марки Sitrak, которым управлял дальнобойщик 1984 года рождения. Он пояснил в разговоре с автоинспекторами, что в момент столкновения ехал по своей полосе с разрешенной скоростью. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу неожиданно, избежать столкновения было невозможно. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель грузовика был трезв.
Известно также, что водитель Honda жил в Екатеринбурге и ранее пять раз привлекался к административной ответственности за нарушении ПДД, имел стаж вождения 15 лет.
Груженная бревнами Фура ехала из Башкортостана в Верхнюю Синячиху. На управлявшего грузовиком дальнобойщика протоколы об административном правонарушении выписывались трижды за 19-летний водительский стаж.
Четвертый протокол мужчина получил в день ДТП за нарушение режима труда и отдыха. Как установили инспекторы, он двигался по трассе более 4,5 часов подряд без остановок.
Ранее в Нижнем Тагиле Lada Kalina не поделила дорогу с трамваем.