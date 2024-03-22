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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

Погибшего под Новыми Сергами водителя Honda 5 раз привлекали к ответственности

На погибшего в ДТП под Новыми Сергами водителя неоднократно составляли протоколы

22 марта 2024, 08:24
Фото: ГИБДД Свердловской области

Погибшего под Новыми Сергами водителя Honda 5 раз привлекали к ответственности

Водитель иномарки Honda, неожиданно выехавший навстречу грузовику под Новыми Сергами и погибший в результате столкновения, и раньше нарушал правила.

Автоинспекторы свердловской ГИБДД обнародовали подробности ДТП на трассе под Нижними Сергами, в результате которого получил несовместимые с жизнью травмы и погиб водитель автомобиля Honda Capa 1964 года рождения. Авария произошла вечером в четверг, 21 марта.

В Нижних Сергах погиб водитель Honda в смертельном ДТП с грузовиком
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Иномарка столкнулась с грузовиком марки Sitrak, которым управлял дальнобойщик 1984 года рождения. Он пояснил в разговоре с автоинспекторами, что в момент столкновения ехал по своей полосе с разрешенной скоростью. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу неожиданно, избежать столкновения было невозможно. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель грузовика был трезв.

Известно также, что водитель Honda жил в Екатеринбурге и ранее пять раз привлекался к административной ответственности за нарушении ПДД, имел стаж вождения 15 лет.

Груженная бревнами Фура ехала из Башкортостана в Верхнюю Синячиху. На управлявшего грузовиком дальнобойщика протоколы об административном правонарушении выписывались трижды за 19-летний водительский стаж.

Четвертый протокол мужчина получил в день ДТП за нарушение режима труда и отдыха. Как установили инспекторы, он двигался по трассе более 4,5 часов подряд без остановок.

Ранее в Нижнем Тагиле Lada Kalina не поделила дорогу с трамваем.

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