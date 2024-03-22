На погибшего в ДТП под Новыми Сергами водителя неоднократно составляли протоколы

Иномарка столкнулась с грузовиком марки Sitrak, которым управлял дальнобойщик 1984 года рождения. Он пояснил в разговоре с автоинспекторами, что в момент столкновения ехал по своей полосе с разрешенной скоростью. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу неожиданно, избежать столкновения было невозможно. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель грузовика был трезв.