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На шахте «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле остановили работу опасного электровоза

На шахте «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле остановили работу опасного электровоза

22 марта 2024, 07:06
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на шахте «Магнетитовая» прекращена работа электровоза, у которого закончился безопасный период использования.

Работу техники остановили судебные приставы. Такое решение было принято в связи с тем, что после того, как срок безопасной эксплуатации закончился, экспертиза промбезопасности не проводилась, рассказали в пресс-службе региональной службы судебных приставов.

Сотрудники ведомства, приехав к месту, где расположена шахта, опечатали кабину транспорта. Теперь его эксплуатировать нельзя.

Напомним, 5 октября 2023 года в Нижнем Тагиле на железнодорожной линии шахты «Южная» два полувагона сошли с рельсов. В связи с этим ВГОК получил предупреждение, так как шпалы оказались гнилыми.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Работа#Безопасность#Шахта#Техника#Приставы#Промбезопасность#Эксплуатация#Магнетитовая шахта#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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