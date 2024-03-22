На шахте «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле остановили работу опасного электровоза

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Работу техники остановили судебные приставы. Такое решение было принято в связи с тем, что после того, как срок безопасной эксплуатации закончился, экспертиза промбезопасности не проводилась, рассказали в пресс-службе региональной службы судебных приставов.
Сотрудники ведомства, приехав к месту, где расположена шахта, опечатали кабину транспорта. Теперь его эксплуатировать нельзя.
Напомним, 5 октября 2023 года в Нижнем Тагиле на железнодорожной линии шахты «Южная» два полувагона сошли с рельсов. В связи с этим ВГОК получил предупреждение, так как шпалы оказались гнилыми.