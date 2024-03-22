Названа дата возврата льготы на поезда для пенсионеров Свердловской области

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Так, вводится скидка в размере 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД по региону. Мера распространяется на тех, кто получает пенсии по старости, а также все люди от 55 и 60 лет в зависимости от пола. Скидка актуальна до 31 октября 2024 года.
Купить билеты по скидкам предлагается в пригородных кассах, либо в поездах, если касса отсутствует.
Необходимо будет показать паспорт, в том числе страницу с регистрацией на территории региона, пенсионное удостоверение. Во время поездки документы также должны быть с собой.
Ранее были названы меры государственной поддержки, которые полагаются многодетным семьям Екатеринбурга и Свердловской области в 2024 году.