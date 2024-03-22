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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Льгота на проезд на поездах возвращается для пенсионеров Свердловской области

Названа дата возврата льготы на поезда для пенсионеров Свердловской области

22 марта 2024, 13:34
Фото: 1MI

Льгота на проезд на поездах возвращается для пенсионеров Свердловской области

В Свердловской области с 1 апреля снова будет действовать льгота на проезд для представителей старшего поколения. Мера касается билетов на пригородные поезда и людей от 55 лет.

Так, вводится скидка в размере 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД по региону. Мера распространяется на тех, кто получает пенсии по старости, а также все люди от 55 и 60 лет в зависимости от пола. Скидка актуальна до 31 октября 2024 года.

Купить билеты по скидкам предлагается в пригородных кассах, либо в поездах, если касса отсутствует.

Необходимо будет показать паспорт, в том числе страницу с регистрацией на территории региона, пенсионное удостоверение. Во время поездки документы также должны быть с собой.

Ранее были названы меры государственной поддержки, которые полагаются многодетным семьям Екатеринбурга и Свердловской области в 2024 году.

Оплата за проезд в автобусах Екатеринбурга будет направляться в бюджет города
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#Транспорт#Свердловская область#Скидка#Пенсионеры#Регистрация#Паспорт#Проезд#СвЖД#Пенсионное удостоверение#Льгота#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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