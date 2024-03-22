Парк Горького в Нижнем Тагиле оказался в лидерах голосования за благоустройство

Так, за то, чтобы благоустроить парк Горького, проголосовали 1760 человек. За благоустройство территории на Ленинградском проспекте отдали голоса 1583 человека. 992 человека решили, что в комплексном улучшении нуждается парк металлургов, а за обновление лесопарка на Руднике проголосовало 687 человек.