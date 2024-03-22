Парк Горького в Нижнем Тагиле оказался в лидерах голосования за благоустройство

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Территории, участвующие в голосовании: лесопарковая зона поселка Рудника, сквер на Ленинградском проспекте, парк металлургов, парк имени Горького, Театральный бульвар, а также сквер Строителей и площадь перед администрацией в Дзержинском районе.
Так, за то, чтобы благоустроить парк Горького, проголосовали 1760 человек. За благоустройство территории на Ленинградском проспекте отдали голоса 1583 человека. 992 человека решили, что в комплексном улучшении нуждается парк металлургов, а за обновление лесопарка на Руднике проголосовало 687 человек.
400 человек отдали голоса за благоустройство Театрального бульвара, а 186 человек — за благоустройство сквера Строителей и площади перед административным зданием в Дзержинском районе.
Напомним, в голосовании может принять участие любой человек от 14 лет до 30 апреля 2024 года.