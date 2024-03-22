Первые заявления о теракте в «Крокус Сити Холле» сделали в ФСБ

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сказал, что мы «найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит, ответят все». Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сказал, что все было организовано террористами «максимально громко, показательно, для картинки, чтобы посеять в наших сердцах ужас и панику».