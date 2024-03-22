Первые заявления о теракте в «Крокус Сити Холле» сделали в ФСБ

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Как минимум пять террористов, вооруженных автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем людям, кто оказался внутри. На месте сейчас находятся полиция, ОМОН и Росгвардия.
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким пострадавших от теракта.
Около «Крокус Сити холла» работают более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, рассказал губернатор Воробьев. Предпринимаются все меры для спасения людей, работает СОБР, добавил он.
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сказал, что мы «найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит, ответят все». Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сказал, что все было организовано террористами «максимально громко, показательно, для картинки, чтобы посеять в наших сердцах ужас и панику».
Наши спецслужбы сделают свою работу. Я уверен, они найдут и уничтожат всех, кто хоть на секунду был причастен к организации и проведению этого теракта, — написал Иванов.
Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания, они эвакуируют людей и ищут преступников, рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Учреждения ФМБА задействованы для приема пострадавших из «Крокус Сити Холла», усилены бригады в операционных, пишут «РИА Новости».
Росавиация сообщила о том, что меры безопасности усилены в московских аэропортах, пассажиров просят приезжать заранее.
ООН опечалена сообщениями о стрельбе в «Крокус Сити Холле», изучает информацию, сообщает офис генсека.
В МИД России сейчас поступают звонки из разных стран от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией, рассказала Мария Захарова.
Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей, — сказала Захарова.