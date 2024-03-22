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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Подростки устроили массовую драку в Екатеринбурге

Подростки устроили массовую драку в Екатеринбурге

22 марта 2024, 09:25
Фото: 1MI
Массовая драка произошла между подростками на улице Таватуйской в Екатеринбурге. Это случилось в вечернее время 21 марта.

Один подросток в ходе драки нокаутировал другого рассказал очевидец событий. После этого с балкона раздались крики жительницы соседнего дома. Она угрожала мальчикам вызвать полицию. После этого они разбежались, отметил подписчик telegram-канала «Безумный ЕКБ».

В полиции сообщили, что к ним заявления не поступало. А в ПДН обещали провести проверку по факту драки.

Ранее сообщалось, что водители автобусов подрались на дороге в Екатеринбурге.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Подростки#ПДН#Массовая драка#Очевидец#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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