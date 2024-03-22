Подростки устроили массовую драку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Один подросток в ходе драки нокаутировал другого рассказал очевидец событий. После этого с балкона раздались крики жительницы соседнего дома. Она угрожала мальчикам вызвать полицию. После этого они разбежались, отметил подписчик telegram-канала «Безумный ЕКБ».
В полиции сообщили, что к ним заявления не поступало. А в ПДН обещали провести проверку по факту драки.
Ранее сообщалось, что водители автобусов подрались на дороге в Екатеринбурге.