Роспотребнадзор заявил о пятикратном увеличении выбросов АО «Регионгазинвест»

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин в ходе доклада на заседании профильной комиссии гордумы озвучил информацию о химической нагрузке на население города. Во время презентации он напомнил об основных загрязнителях атмосферного воздуха Нижнего Тагила в 2023 году.
Ведущую строчку занимает ЕВРАЗ НТМК. В 2023 году его доля загрязнения составила 58,8%. На втором месте АО «ВГОК» и 34,4%. «Уралвагонзавод» — на третьем месте с 5,1%. Четвертое место у ПАО «Уралхимпласт» (0,3%). Пятое место у АО «Регионгазинвест» — 0,1%.
При этом, судя по докладу Юрия Бармина, у АО «Регионгазинвест» произошел скачок валового выброса с 0,189 тысяч тонн в год до 1,047 тонн в год. Под валовым выбросом подразумевается совокупность загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу за год.
Однако это на 6000% меньше, чем валовый выброс с ЕВРАЗ НТМК (63,890 тысяч тонн в год), сообщают в Роспотребнадзоре. У главного загрязнителя произошло снижение на 3,8% — с 66,380 тыс.тонн/год до 63,890. Общий валовый выброс всех предприятий в Нижнем Тагиле составил 108 604 тонн в год.