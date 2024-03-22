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АО «Региогазинвест» в Нижнем Тагиле в 5,5 раз увеличил валовый выброс

Роспотребнадзор заявил о пятикратном увеличении выбросов АО «Регионгазинвест»

22 марта 2024, 07:01
Фото: tagilcity.ru

АО «Региогазинвест» в Нижнем Тагиле в 5,5 раз увеличил валовый выброс

В Роспотребнадзоре Нижнего Тагила рассказали о химической нагрузке на население города и сообщили о предприятиях, которые увеличили свой валовый выброс.

Главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин в ходе доклада на заседании профильной комиссии гордумы озвучил информацию о химической нагрузке на население города. Во время презентации он напомнил об основных загрязнителях атмосферного воздуха Нижнего Тагила в 2023 году.

Ведущую строчку занимает ЕВРАЗ НТМК. В 2023 году его доля загрязнения составила 58,8%. На втором месте АО «ВГОК» и 34,4%. «Уралвагонзавод» — на третьем месте с 5,1%. Четвертое место у ПАО «Уралхимпласт» (0,3%). Пятое место у АО «Регионгазинвест» — 0,1%.

При этом, судя по докладу Юрия Бармина, у АО «Регионгазинвест» произошел скачок валового выброса с 0,189 тысяч тонн в год до 1,047 тонн в год. Под валовым выбросом подразумевается совокупность загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу за год.

Однако это на 6000% меньше, чем валовый выброс с ЕВРАЗ НТМК (63,890 тысяч тонн в год), сообщают в Роспотребнадзоре. У главного загрязнителя произошло снижение на 3,8% — с 66,380 тыс.тонн/год до 63,890. Общий валовый выброс всех предприятий в Нижнем Тагиле составил 108 604 тонн в год.

Почти 400 раз в 2023 году жители Нижнего Тагила дышали опасным воздухом
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#Экология#Роспотребнадзор#Выбросы#Замеры#Екатеринбург#Юрий Бармин#Замеры воздуха#Замеры выбросов#Юлия Мамонтова
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