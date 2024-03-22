Роспотребнадзор заявил о пятикратном увеличении выбросов АО «Регионгазинвест»

Однако это на 6000% меньше, чем валовый выброс с ЕВРАЗ НТМК (63,890 тысяч тонн в год), сообщают в Роспотребнадзоре. У главного загрязнителя произошло снижение на 3,8% — с 66,380 тыс.тонн/год до 63,890. Общий валовый выброс всех предприятий в Нижнем Тагиле составил 108 604 тонн в год.