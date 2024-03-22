Роспотребнадзор: жители Нижнего Тагила не жалуются на выбросы

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В период, когда в течение пяти дней тагильчане дышали сероводородом, в десять раз превышающим нормативы, ни одна жалоба официально в ведомство не поступила. Речь идет о периоде с 22 по 27 февраля.
Достоверных сведений, в том числе, официальных обращений горожан в территориальный отдел Роспотребнадзора не зарегистрировано, — сообщил редакции TagilCity.ru главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин.
Мы уверены, почти каждый житель Нижнего Тагила хоть раз испытывал дискомфорт от запаха выбросов. Более того, некоторые люди реально от них страдают. И что происходит после того, как горожане получают дозу вредных веществ? Обычно их возмущение ограничивается комментариями в социальных сетях. В официальные ведомства жалуются единицы. Каждый горожанин имеет право дышать чистым воздухом, вне зависимости от того, что на территории города, где он родился, во всю силу работает промышленное предприятие.
Редакция TagilCity.ru подготовила готовые образцы для обращения в три главных ведомства, которые контролируют качество воздуха в Нижнем Тагиле и Свердловской области. Конечно, стоит ими пользоваться только в случаях реального ощущения выбросов — визуально или по запаху.
Помимо этого, напоминаем, что при отчетливом запахе выбросов можно пожаловаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру +7 (3435)25-78-92 или 112.