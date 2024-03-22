Роспотребнадзор: жители Нижнего Тагила не жалуются на выбросы

Мы уверены, почти каждый житель Нижнего Тагила хоть раз испытывал дискомфорт от запаха выбросов. Более того, некоторые люди реально от них страдают. И что происходит после того, как горожане получают дозу вредных веществ? Обычно их возмущение ограничивается комментариями в социальных сетях. В официальные ведомства жалуются единицы. Каждый горожанин имеет право дышать чистым воздухом, вне зависимости от того, что на территории города, где он родился, во всю силу работает промышленное предприятие.