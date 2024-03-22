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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Жительницу России признали «Мисс мира»

Россиянка получила титул «Миссис мира»

22 марта 2024, 12:48
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Арины Крышко

Жительницу России признали «Мисс мира»

Жительница России поучаствовала в конкурсе «Мисс мира» в Малайзии, где завоевала сразу три титула — «Миссис фитнесс», «Миссис талант» и главную — «Мисс мира».

Девушку зовут Арина Крышко. Раньше она жила в Петрозаводске и с подростковых лет участвовала в конкурсах красоты, пишет Е1.

В настоящий момент россиянке 27 лет. Летом прошлого года они переехали с мужем из Карелии в Куала-Лумпур. В один из вечеров она от скуки отправила заявку на конкурс.

Далее было собеседование с жюри и пара проходок по подиуму. Судьи были покорены. В подготовке к конкурсу красавице помогал только муж. В тоже время над образами других конкурсанток работали целые команды.

Отмечается, что в Малайзию пара эмигрировала из-за бизнеса, который там ведет супруг победительницы. Девушке очень нравится местная природа, но не хватает российских продуктов, таких как творог и кефир.

Ранее сообщалось, что девушка из Верхней Салды оказалась в числе самых красивых стюардесс.

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