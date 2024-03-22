Россиянка получила титул «Миссис мира»

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Девушку зовут Арина Крышко. Раньше она жила в Петрозаводске и с подростковых лет участвовала в конкурсах красоты, пишет Е1.
В настоящий момент россиянке 27 лет. Летом прошлого года они переехали с мужем из Карелии в Куала-Лумпур. В один из вечеров она от скуки отправила заявку на конкурс.
Далее было собеседование с жюри и пара проходок по подиуму. Судьи были покорены. В подготовке к конкурсу красавице помогал только муж. В тоже время над образами других конкурсанток работали целые команды.
Отмечается, что в Малайзию пара эмигрировала из-за бизнеса, который там ведет супруг победительницы. Девушке очень нравится местная природа, но не хватает российских продуктов, таких как творог и кефир.
Ранее сообщалось, что девушка из Верхней Салды оказалась в числе самых красивых стюардесс.