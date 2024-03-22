Школа №100 представит Нижний Тагил на финале конкурса «Россия — Мои горизонты»

Педагоги из Нижнего Тагила создали и представили проект под названием «Старт в медиа», Он рассказывает о том, какие условия необходимо создавать, чтобы повышать медиаграмотность людей и получать первые навыки медийных специальностей. Это касается и детей, и их родителей, и педагогов.