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Published Сегодня, 04:08

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Тагильская школа №100 вышла в финал конкурса «Россия — Мои горизонты»

Школа №100 представит Нижний Тагил на финале конкурса «Россия — Мои горизонты»

22 марта 2024, 04:08
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Тагильская школа №100 вышла в финал конкурса «Россия — Мои горизонты»

Школа №100 из Нижнего Тагила стала финалистом конкурса на соискание Первой национальной премии «Россия — Мои горизонты».

Всего было заявлено более трех тысяч конкурсантов из различных регионов Российской Федерации. Конкурс направлен на практику в области профессиональной ориентации.

Педагоги из Нижнего Тагила создали и представили проект под названием «Старт в медиа», Он рассказывает о том, какие условия необходимо создавать, чтобы повышать медиаграмотность людей и получать первые навыки медийных специальностей. Это касается и детей, и их родителей, и педагогов.

Проект вышел в финал в номинации «Профессиональная среда». Победители будут объявлены в апреле 2024 года.

Ранее в Нижнем Тагиле отобрали шесть претендентов, которые будут участвовать в региональном этапе конкурса «Воспитатель года России».

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