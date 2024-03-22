Школа №100 представит Нижний Тагил на финале конкурса «Россия — Мои горизонты»

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Всего было заявлено более трех тысяч конкурсантов из различных регионов Российской Федерации. Конкурс направлен на практику в области профессиональной ориентации.
Педагоги из Нижнего Тагила создали и представили проект под названием «Старт в медиа», Он рассказывает о том, какие условия необходимо создавать, чтобы повышать медиаграмотность людей и получать первые навыки медийных специальностей. Это касается и детей, и их родителей, и педагогов.
Проект вышел в финал в номинации «Профессиональная среда». Победители будут объявлены в апреле 2024 года.
Ранее в Нижнем Тагиле отобрали шесть претендентов, которые будут участвовать в региональном этапе конкурса «Воспитатель года России».