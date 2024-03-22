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В больнице скончался многодетный отец, пострадавший в ДТП на свердловской трассе

Скончался отец девятерых детей, пострадавший в ДТП с фурой на свердловской трассе

22 марта 2024, 09:57
Фото: ГИБДД Свердловской области

В больнице скончался многодетный отец, пострадавший в ДТП на свердловской трассе

В больнице умер многодетный отец, получивший серьезные травмы в аварии на Тюменском тракте 11 марта.

Медики 10 дней боролись за жизнь отца девятерых детей, но в итоге он умер. Об этом Ura.ru сообщил родственник мужчины.

ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень произошло 11 марта. Столкнулись легковой автомобиль Toyota и фура Hongyan. Кроме многодетного отца также пострадали еще шесть человек, среди них — двое несовершеннолетних.

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По словам родственника погибшего, большая семья осталась без единственного кормильца. Дети в семье пока очень маленькие, многим из них не исполнилось четырех лет.

Напомним, что многодетный отец в момент столкновения находился за рулем Toyota.

Ранее 21 марта в аварии с фурой под Нижними Сергами смертельные травмы получил водитель иномарки.

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#Происшествия#Больница#ДТП#Свердловская область#Иномарка#Грузовик#18+#Екатеринбург#Умер#Многодетный отец#Дарья Бобровицкая
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