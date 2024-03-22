Скончался отец девятерых детей, пострадавший в ДТП с фурой на свердловской трассе

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Медики 10 дней боролись за жизнь отца девятерых детей, но в итоге он умер. Об этом Ura.ru сообщил родственник мужчины.
ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень произошло 11 марта. Столкнулись легковой автомобиль Toyota и фура Hongyan. Кроме многодетного отца также пострадали еще шесть человек, среди них — двое несовершеннолетних.
По словам родственника погибшего, большая семья осталась без единственного кормильца. Дети в семье пока очень маленькие, многим из них не исполнилось четырех лет.
Напомним, что многодетный отец в момент столкновения находился за рулем Toyota.
Ранее 21 марта в аварии с фурой под Нижними Сергами смертельные травмы получил водитель иномарки.