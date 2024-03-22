«Смерть за смерть»: власти России контролируют теракт в московском «Крокус Сити Холл»

Posted Сегодня, 20:27
Published Сегодня, 20:27
Modified Сегодня, 20:29
Updated Сегодня, 20:29
Согласно последним данным, Владимиру Путину сразу же доложили о чудовищном теракте, который произошел в Подмосковье. Президент принимает непосредственное участие в организации помощи пострадавшим, а так же в работе всех спецслужб, которые прибыли на место трагедии. Он дает все необходимые указания.
Зампредателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал искренние соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. Он отметил, что все виновные в произошедшем будут обязательно наказаны.
Террористы понимают только ответный террор. Смерть за смерть, — такое мнение высказал Дмитрий Медведев.