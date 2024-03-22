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«Смерть за смерть»: власти России контролируют теракт в московском «Крокус Сити Холл»

«Смерть за смерть»: власти России контролируют теракт в московском «Крокус Сити Холл»

22 марта 2024, 20:27
Фото: 1MI
Владимиру Путину было сразу доложено о теракте, который произошел в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта 2024 года. Президент России дает все необходимые указания, чтобы обезвредить устроивших диверсию и оказать необходимую помощь пострадавшим.

Согласно последним данным, Владимиру Путину сразу же доложили о чудовищном теракте, который произошел в Подмосковье. Президент принимает непосредственное участие в организации помощи пострадавшим, а так же в работе всех спецслужб, которые прибыли на место трагедии. Он дает все необходимые указания.

Зампредателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал искренние соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. Он отметил, что все виновные в произошедшем будут обязательно наказаны.

Террористы понимают только ответный террор. Смерть за смерть, — такое мнение высказал Дмитрий Медведев.
Мэр Москвы Собянин поручил властям оказать помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе»
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