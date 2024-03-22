«Смерть за смерть»: власти России контролируют теракт в московском «Крокус Сити Холл»

Согласно последним данным, Владимиру Путину сразу же доложили о чудовищном теракте, который произошел в Подмосковье. Президент принимает непосредственное участие в организации помощи пострадавшим, а так же в работе всех спецслужб, которые прибыли на место трагедии. Он дает все необходимые указания.