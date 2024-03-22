Спортсменка из Асбеста представит Францию на Олимпиаде после смены гражданства

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Заявка спортсменки уже утверждена. Отмечается, что Анастасия родом из Асбеста. Здесь и начиналась ее спортивная карьера, сообщает «Коммерсант».
Затем спортсменка продолжила свой путь, поступив в екатеринбургское училище олимпийского резерва. Представляя Россию, Анастасия становилась чемпионкой и призером Чемпионатов мира и Европы. Кроме того, она участвовала в Олимпийских играх, которые проходили в Токио.
Напомним, что спортсменке 23 года. Олимпийские игры в Париже состоятся в период с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что летающие лыжники Нижнего Тагила стали победителями этапа Кубка России.