Спортсменка из Асбеста представит Францию на Олимпиаде после смены гражданства

Затем спортсменка продолжила свой путь, поступив в екатеринбургское училище олимпийского резерва. Представляя Россию, Анастасия становилась чемпионкой и призером Чемпионатов мира и Европы. Кроме того, она участвовала в Олимпийских играх, которые проходили в Токио.