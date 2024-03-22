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Пловчиха из Асбеста представит Францию на Олимпиаде

Спортсменка из Асбеста представит Францию на Олимпиаде после смены гражданства

22 марта 2024, 07:44
Фото: 1MI

Пловчиха из Асбеста представит Францию на Олимпиаде

Пловчиха из Асбеста Анастасия Кирпичникова планирует принять участие на Олимпиаде. Она будет представлять сборную Франции. Для этого девушка сменит гражданство.

Заявка спортсменки уже утверждена. Отмечается, что Анастасия родом из Асбеста. Здесь и начиналась ее спортивная карьера, сообщает «Коммерсант».

Затем спортсменка продолжила свой путь, поступив в екатеринбургское училище олимпийского резерва. Представляя Россию, Анастасия становилась чемпионкой и призером Чемпионатов мира и Европы. Кроме того, она участвовала в Олимпийских играх, которые проходили в Токио.

Напомним, что спортсменке 23 года. Олимпийские игры в Париже состоятся в период с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что летающие лыжники Нижнего Тагила стали победителями этапа Кубка России.

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#Спорт#Россия#Асбест#Франция#Гражданство#Париж#Олимпиада#Олимпийские игры#Пловчиха#Призер#Чемпионка#Екатеринбург#Токио#Анастасия Кирпичникова#Дарья Сорокина
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