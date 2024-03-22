Стало известно, готова ли Свердловская область к паводкам и пожарам

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
По словам замглавы Национального центра управления МЧС Сергея Воронцова, область подготовлена к сезону паводка. Также он сказал, что спасатели справятся с возможными пожарами.
Все это Сергей Воронцов рассказал главе регионе Евгению Куйвашеву. Он отметил, что все, что связано с пожарами, взято на повышенный контроль. Подготовительные работы к сезону пожаров проводятся в особенном режиме.
Напомним, что годом ранее из-за пожаров в лесах значительно пострадали несколько населенных пунктов. Пожароопасный режим начнется с 10 апреля.
Ранее сообщалось, что семья из четырех человек сгорела в пожаре в Свердловской области.