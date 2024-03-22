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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Спасатели оценили готовность Свердловской области к паводкам и пожарам

Стало известно, готова ли Свердловская область к паводкам и пожарам

22 марта 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney

Спасатели оценили готовность Свердловской области к паводкам и пожарам

В МЧС рассказали, насколько Свердловская область готова к паводкам и пожарам.

По словам замглавы Национального центра управления МЧС Сергея Воронцова, область подготовлена к сезону паводка. Также он сказал, что спасатели справятся с возможными пожарами.

Все это Сергей Воронцов рассказал главе регионе Евгению Куйвашеву. Он отметил, что все, что связано с пожарами, взято на повышенный контроль. Подготовительные работы к сезону пожаров проводятся в особенном режиме.

Напомним, что годом ранее из-за пожаров в лесах значительно пострадали несколько населенных пунктов. Пожароопасный режим начнется с 10 апреля.

Ранее сообщалось, что семья из четырех человек сгорела в пожаре в Свердловской области.

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#Общество#Пожар#Свердловская область#Спасатели#Евгений Куйвашев#Паводки#18+#Екатеринбург#Пожары#МЧС#Пожароопасный режим#Дарья Сорокина
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