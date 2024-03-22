Стало известно состояние студента, на которого упала глыба льда в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Сотрудники медучреждения диагностировали екатеринбуржцу черепно-мозговую травму, ушиб мозга и другие повреждения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
По словам молодого человека, он в настоящий момент вынужден соблюдать постельный режим. Также он рассказал, что проходит стажировку в юридической компании, а в день происшествия шел в службу судебных приставов по работе, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, происшествие случилось 21 марта 2024 года. После удара льдиной пострадавший потерял сознание. Прохожие вызвали ему скорую. Вскоре его доставили в больницу, а через некоторое время горожанин пришел в себя.