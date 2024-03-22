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Updated Сегодня, 11:28

Стало известно состояние студента, на которого упала глыба льда в Екатеринбурге

Стало известно состояние студента, на которого упала глыба льда в Екатеринбурге

22 марта 2024, 11:28
Фото: 1MI
Стало известно, в каком состоянии находится молодой человек, который пострадал из-за падения глыбы льда в Екатеринбурге.

Сотрудники медучреждения диагностировали екатеринбуржцу черепно-мозговую травму, ушиб мозга и другие повреждения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По словам молодого человека, он в настоящий момент вынужден соблюдать постельный режим. Также он рассказал, что проходит стажировку в юридической компании, а в день происшествия шел в службу судебных приставов по работе, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, происшествие случилось 21 марта 2024 года. После удара льдиной пострадавший потерял сознание. Прохожие вызвали ему скорую. Вскоре его доставили в больницу, а через некоторое время горожанин пришел в себя.

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