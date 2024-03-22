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Published Сегодня, 11:49

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Updated Сегодня, 11:51

Бойца СВО из Свердловской области родные не могут похоронить уже два месяца

Свердловского военного родные не могут похоронить два месяца

22 марта 2024, 11:49
Фото: 1MI

Бойца СВО из Свердловской области родные не могут похоронить уже два месяца

В поселке Мартюш Свердловской области на протяжении двух месяцев родные не могут похоронить военного, который погиб в ходе СВО. В причинах гибели солдата сейчас разбираются представители СК после жалобы родственников.

В справке сказано, что Вячеслав Сараев скончался от болезни сердца. Однако родственники не верят в эту версию. Они уверены, что он погиб во время боя, пишет Е1.

Поэтому в конце января мать попросила вскрыть гроб, чтобы проверить наличие или отсутствие на теле следов от ранений. Вскрытие показало, что причиной смерти послужила явно не проблема с сердцем, утверждают родные бойца. У него погибшего они обнаружили ожоги и синяки, сказала семья погибшего.

Пока продолжаются разборки, общественники просят родных как можно скорее похоронить Вячеслава. Дело в том, что морг не предназначен для такого длительного хранения.

Юристы уверены, что семье пора обращаться в вышестоящие органы.

Ранее сообщалось, что в Березовском похоронят 50-летнего младшего сержанта.

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