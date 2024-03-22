Свердловского военного родные не могут похоронить два месяца

В справке сказано, что Вячеслав Сараев скончался от болезни сердца. Однако родственники не верят в эту версию. Они уверены, что он погиб во время боя, пишет Е1.



Поэтому в конце января мать попросила вскрыть гроб, чтобы проверить наличие или отсутствие на теле следов от ранений. Вскрытие показало, что причиной смерти послужила явно не проблема с сердцем, утверждают родные бойца. У него погибшего они обнаружили ожоги и синяки, сказала семья погибшего.