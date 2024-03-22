Светофор сломался в Екатеринбурге возле концерна «Калина»

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
На этом участке дороги образовалась большая автомобильная пробка. По словам одной из очевидиц, которая живет недалеко от перекрестка, затор из машин «гудит» уже второй день, пишет Е1.
Также екатеринбурженка рассказала, что она позвонила в 112, после чего вечером к перекрестку приехали патрульные, однако вскоре они уехали.
Движение на данном дорожном участке в настоящее время осложнено из-за строительных работ развязки концерна «Калина».
Напомним, в Екатеринбурге возле «Калины» произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Пострадавших в ДТП нет.