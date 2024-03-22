Тагильчан пугают фейком о фонариках со взрывчаткой, раскиданных на улицах

В сообщении сказано, что опасные фонарики злоумышленники раскидывают в различных населенных пунктах и просят оповестить об этом всех знакомых, учителей и особенно детей. В тексте указано, что вместо батареек в осветительных приборах установлено взрывное устройство и при включении якобы происходит подрыв.