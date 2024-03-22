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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

В мессенджерах Нижнего Тагила распространяют фейк о фонариках со взрывчаткой

Тагильчан пугают фейком о фонариках со взрывчаткой, раскиданных на улицах

22 марта 2024, 14:08
Фото: tagilcity.ru

В мессенджерах Нижнего Тагила распространяют фейк о фонариках со взрывчаткой

Жителям Нижнего Тагила в мессенджерах стали приходить сообщения о том, что неизвестные разбрасывают на улицах фонарики со взрывчаткой. Однако в полиции опровергли данную информацию.

В сообщении сказано, что опасные фонарики злоумышленники раскидывают в различных населенных пунктах и просят оповестить об этом всех знакомых, учителей и особенно детей. В тексте указано, что вместо батареек в осветительных приборах установлено взрывное устройство и при включении якобы происходит подрыв.

Однако в полиции Нижнего Тагила опровергли эту информацию и рассказали, что никто о подобных находках в органы внутренних дел не сообщал.

Полиция не раз предупреждала, что нужно критично относиться к анонимным сообщениям, рассылаемым в соцсетях. Тем не менее, напоминаем о проявлении бдительности при обнаружении подозрительных предметов, — пояснили журналисту редакции TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Ранее мы писали, что в Свердловской области злоумышленники стали чаще распространять фейки о готовящихся терактах.

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