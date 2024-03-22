Тагильчан пугают фейком о фонариках со взрывчаткой, раскиданных на улицах

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В сообщении сказано, что опасные фонарики злоумышленники раскидывают в различных населенных пунктах и просят оповестить об этом всех знакомых, учителей и особенно детей. В тексте указано, что вместо батареек в осветительных приборах установлено взрывное устройство и при включении якобы происходит подрыв.
Однако в полиции Нижнего Тагила опровергли эту информацию и рассказали, что никто о подобных находках в органы внутренних дел не сообщал.
Полиция не раз предупреждала, что нужно критично относиться к анонимным сообщениям, рассылаемым в соцсетях. Тем не менее, напоминаем о проявлении бдительности при обнаружении подозрительных предметов, — пояснили журналисту редакции TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Ранее мы писали, что в Свердловской области злоумышленники стали чаще распространять фейки о готовящихся терактах.