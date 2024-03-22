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В Нижнем Тагиле взыскали 214 тысяч с водителя, испортившего камеру фотофиксации

Тагильский водитель заплатит 214 тысяч рублей за разбитую камеру фотофиксации

22 марта 2024, 15:44
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Нижнем Тагиле взыскали 214 тысяч с водителя, испортившего камеру фотофиксации

Дорожный радар по фиксации нарушений правил движения тагильчанин сломал два года назад вблизи села Краснополье Пригородного района.

Сломавший камеру фотофиксации нарушений ПДД житель Нижнего Тагила выплатит владельцу 214,5 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Пригородного районного суда Свердловской области.

Инцидент произошел весной 2022 года. Тагильчанин ехал по автотрассе вблизи села Краснополье и заметил дорогостоящий прибор «КРИС-П». Он остановился и столкнул фоторадар в канаву.

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Восстановительный ремонт владелец, компания «УГМК-Телеком», оценил в 214,5 тысячи рублей: пришлось приводить в порядок видеокамеру и выправлять ее козырек. Для взыскания ущерба компания обратилась в суд, который удовлетворил ее требования в полном объеме.

В Первоуральске УК заплатила местному жителю 380 тысяч рублей компенсации за сломанную руку.

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