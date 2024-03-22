Тагильский водитель заплатит 214 тысяч рублей за разбитую камеру фотофиксации

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
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Updated Сегодня, 15:46
Сломавший камеру фотофиксации нарушений ПДД житель Нижнего Тагила выплатит владельцу 214,5 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Пригородного районного суда Свердловской области.
Инцидент произошел весной 2022 года. Тагильчанин ехал по автотрассе вблизи села Краснополье и заметил дорогостоящий прибор «КРИС-П». Он остановился и столкнул фоторадар в канаву.
Восстановительный ремонт владелец, компания «УГМК-Телеком», оценил в 214,5 тысячи рублей: пришлось приводить в порядок видеокамеру и выправлять ее козырек. Для взыскания ущерба компания обратилась в суд, который удовлетворил ее требования в полном объеме.
В Первоуральске УК заплатила местному жителю 380 тысяч рублей компенсации за сломанную руку.