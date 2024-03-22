Тагильский водитель заплатит 214 тысяч рублей за разбитую камеру фотофиксации

Восстановительный ремонт владелец, компания «УГМК-Телеком», оценил в 214,5 тысячи рублей: пришлось приводить в порядок видеокамеру и выправлять ее козырек. Для взыскания ущерба компания обратилась в суд, который удовлетворил ее требования в полном объеме.