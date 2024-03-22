tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Неизвестные устроили стрельбу и пожар в «Крокусе» в Москве

Теракт в Крокусе в Москве: что известно

22 марта 2024, 17:59
Фото: «Известия»

Неизвестные устроили стрельбу и пожар в «Крокусе» в Москве

Неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холл», а также подожгли зрительный зал, пока в нем находились люди.

Сегодня, 22 марта, здесь планировалось выступление группы «Пикник». Однако оно не состоялось.

На кадрах с места видно, что зал наполняется людьми, но в какой-то момент началась стрельба. По данным РИА «Новости», стрельбу открыли каки минимум три человека. Все они были в камуфляже.

После этого они бросили зажигательную шашку и в результате начался пожар. Люди, которые были в этот момент в зале из-за стрельбы легли на пол и спрятались за зрительными креслами. После этого они стали пробираться к выходу.

На место уже прибыли правоохранители.

Губернатор Московской области Алексей Воробьев сообщил, что лично отправился на место и уже создан оперативный штаб.

На момент публикации Baza сообщила, что огнем отрезаны как минимум 100 человек. Также сообщается о 12 погибших и 35 пострадавших. Официальной информации пока не поступало.

#Происшествия#Пожар#Москва#Криминал#Стрельба#Теракт#18+#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Какие товары из СССР продают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:54
«Засыпали дом»: владельцы частных домов Верхней Салды жалуются на уборку снега
Сегодня, 06:59
11 человек недавно похоронили на Аллее славы на Центральном кладбище Нижнего Тагила
Сегодня, 12:55
Роспотребнадзор: жители Нижнего Тагила не жалуются на выбросы
Сегодня, 12:31
Как улицы Нижнего Тагила встречают весну: фоторепортаж редакции TagilCity.ru
Вчера, 07:29
"