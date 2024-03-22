Теракт в Крокусе в Москве: что известно

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Сегодня, 22 марта, здесь планировалось выступление группы «Пикник». Однако оно не состоялось.
На кадрах с места видно, что зал наполняется людьми, но в какой-то момент началась стрельба. По данным РИА «Новости», стрельбу открыли каки минимум три человека. Все они были в камуфляже.
После этого они бросили зажигательную шашку и в результате начался пожар. Люди, которые были в этот момент в зале из-за стрельбы легли на пол и спрятались за зрительными креслами. После этого они стали пробираться к выходу.
На место уже прибыли правоохранители.
Губернатор Московской области Алексей Воробьев сообщил, что лично отправился на место и уже создан оперативный штаб.
На момент публикации Baza сообщила, что огнем отрезаны как минимум 100 человек. Также сообщается о 12 погибших и 35 пострадавших. Официальной информации пока не поступало.