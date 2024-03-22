Терапевт Попова назвала причины панических атак и способы борьбы с ними

Во время панической атаки важно избегать действий, которые могут усилить ее интенсивность или продолжительность. Рекомендуется быть рядом с людьми, которые могут поддержать, и сообщить им о происходящем. Глубокие вдохи могут усилить гипервентиляцию, поэтому лучше фокусироваться на медленном и равномерном дыхании. Кофеин и другие стимулирующие вещества следует избегать, так как они могут усилить чувство тревоги и нервозности. Попытки подавить атаку могут только усилить ее проявление. Важно принять ситуацию, успокоиться и понять, что панические атаки обычно не представляют угрозы для жизни и симптомы уменьшаются со временем. Медленное и равномерное дыхание, отвлечение внимания от тревожных мыслей и общение с близкими людьми могут помочь справиться с атакой.