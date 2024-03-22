Терапевт Попова назвала причины панических атак и способы борьбы с ними

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 07:02
Согласно словам врача, паническая атака проявляется внезапным и интенсивным страхом или тревогой, достигающими своего пика за краткое время, обычно несколько минут. Физические и эмоциональные симптомы могут включать сильную тревогу или страх, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание или ощущение удушья, головокружение, слабость, дрожь конечностей, избыточное потоотделение, ощущение жара или холода, тошноту или дискомфорт в животе, пишут «Известия».
Причины возникновения панических атак могут быть разнообразными и включать генетические, биологические, психологические и средовые факторы. Стресс, изменения в образе жизни, нарушения сна и некоторые медицинские состояния также могут быть связаны с появлением панических атак. Люди с определенными типами расстройств, такими как паническое расстройство, могут быть более подвержены этим атакам. Важно обратиться к врачу для диагностики и разработки плана лечения при появлении симптомов панических атак.
Признаки панической атаки могут быть сложными для распознавания, но есть несколько ключевых моментов, которые могут помочь отличить ее от других состояний. Во-первых, это внезапное начало, во-вторых — интенсивный страх или тревога, и в-третьих — физические симптомы, включая учащенное сердцебиение, проблемы с дыханием, головокружение и дрожь.
Риск возникновения панических атак может увеличиться из-за наследственности, стрессовых событий, высокой тревожности, злоупотребления кофеином, употребления запрещенных веществ, наличия психических расстройств и сердечных заболеваний.
Во время панической атаки важно избегать действий, которые могут усилить ее интенсивность или продолжительность. Рекомендуется быть рядом с людьми, которые могут поддержать, и сообщить им о происходящем. Глубокие вдохи могут усилить гипервентиляцию, поэтому лучше фокусироваться на медленном и равномерном дыхании. Кофеин и другие стимулирующие вещества следует избегать, так как они могут усилить чувство тревоги и нервозности. Попытки подавить атаку могут только усилить ее проявление. Важно принять ситуацию, успокоиться и понять, что панические атаки обычно не представляют угрозы для жизни и симптомы уменьшаются со временем. Медленное и равномерное дыхание, отвлечение внимания от тревожных мыслей и общение с близкими людьми могут помочь справиться с атакой.