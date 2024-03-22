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Published Сегодня, 16:45

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Updated Сегодня, 16:47

Тагильчане привезли две бронзы с Первенства России по тхэквондо

Тхэквондисты Нижнего Тагила стали призерами Первенства РФ и вошли в сборную страны

22 марта 2024, 16:45
Фото: СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила

Тагильчане привезли две бронзы с Первенства России по тхэквондо

Воспитанницы спортшколы «Юпитер» Нижнего Тагила показали хорошие результаты на важных стартах, которые проходили в Московской области.

Две спортсменки из Нижнего Тагила привезли бронзовые медали Первенства РФ по тхэквондо среди юниоров 15-17 лет, сообщает СШОР «Юпитер».

Соревнования проходили с 14 по 20 марта в подмосковном дворце водных видов спорта «Руза». На Первенство съехались 790 лучших тхэквондистов из 57 регионов России.

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Ульяна Тарасенко, которая выступала в категории до 68 кг, и Жанна Байкова (категория до 55 кг) показали хорошие результаты и сумели завоевать бронзовые медали. Это достижение позволило девушкам попасть в состав сборной РФ по тхэквондо.

Фото: СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила

Тренируют спортсменок Елена Небогатова, Екатерина Выборнова и Данил Мизёв.

Ранее летающие лыжники из Нижнего Тагила взяли медали Кубка России.

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#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Сборная России#Тхэквондо#Бронза#Первенство России#Медали#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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