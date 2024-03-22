Тхэквондисты Нижнего Тагила стали призерами Первенства РФ и вошли в сборную страны

Ульяна Тарасенко, которая выступала в категории до 68 кг, и Жанна Байкова (категория до 55 кг) показали хорошие результаты и сумели завоевать бронзовые медали. Это достижение позволило девушкам попасть в состав сборной РФ по тхэквондо.