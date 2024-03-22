Тхэквондисты Нижнего Тагила стали призерами Первенства РФ и вошли в сборную страны

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Две спортсменки из Нижнего Тагила привезли бронзовые медали Первенства РФ по тхэквондо среди юниоров 15-17 лет, сообщает СШОР «Юпитер».
Соревнования проходили с 14 по 20 марта в подмосковном дворце водных видов спорта «Руза». На Первенство съехались 790 лучших тхэквондистов из 57 регионов России.
Ульяна Тарасенко, которая выступала в категории до 68 кг, и Жанна Байкова (категория до 55 кг) показали хорошие результаты и сумели завоевать бронзовые медали. Это достижение позволило девушкам попасть в состав сборной РФ по тхэквондо.
Тренируют спортсменок Елена Небогатова, Екатерина Выборнова и Данил Мизёв.
Ранее летающие лыжники из Нижнего Тагила взяли медали Кубка России.