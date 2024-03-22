Цены на огурцы упали в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Таким образом, цена за килограмм снизилась до 219 рублей, отметили в Свердловскстате.
Подешевели и другие продукты питания. Например, яблоки. Один килограмм этого продукта можно купить примерно за 134 рубля. Снижение цен затронуло и рис, муку, сахар, печенье, подсолнечное масло, вареную колбасу и свинину. Но цены упали незначительно, примерно на 1%.
Есть и подорожания. Это продукты: морковь, помидоры, белокочанная капуста.
Ранее сообщалось, что аренда «однушки» взлетела в Нижнем Тагиле на 78%.