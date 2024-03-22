Цены на огурцы упали в Свердловской области

Подешевели и другие продукты питания. Например, яблоки. Один килограмм этого продукта можно купить примерно за 134 рубля. Снижение цен затронуло и рис, муку, сахар, печенье, подсолнечное масло, вареную колбасу и свинину. Но цены упали незначительно, примерно на 1%.