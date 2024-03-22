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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Огурцы подешевели на 7% в Свердловской области

Цены на огурцы упали в Свердловской области

22 марта 2024, 13:22
Фото: 1MI

Огурцы подешевели на 7% в Свердловской области

В Свердловской области за минувшую неделю, с 11 по 18 марта, подешевели огурцы. Снижение цен в среднем составило 7%.

Таким образом, цена за килограмм снизилась до 219 рублей, отметили в Свердловскстате.

Подешевели и другие продукты питания. Например, яблоки. Один килограмм этого продукта можно купить примерно за 134 рубля. Снижение цен затронуло и рис, муку, сахар, печенье, подсолнечное масло, вареную колбасу и свинину. Но цены упали незначительно, примерно на 1%.

Есть и подорожания. Это продукты: морковь, помидоры, белокочанная капуста.

Ранее сообщалось, что аренда «однушки» взлетела в Нижнем Тагиле на 78%.

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#Экономика#Цены#Свердловская область#Огурцы#Помидоры#Свинина#Мука#Сахар#18+#Екатеринбург#Печенье#Морковь#Яблоки#Дарья Сорокина
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