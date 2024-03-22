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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Отец рассказал об условиях содержания дочери-убийцы из Екатеринбурга в больнице

Убившая своих детей жительница Екатеринбурга задумывалась о суициде

22 марта 2024, 12:32
Фото: 1MI

Отец рассказал об условиях содержания дочери-убийцы из Екатеринбурга в больнице

Папа Анастасии Петровой, которая задушила троих своих детей, рассказал, как она себя чувствует на принудительном лечении в психдиспансере в Казани.

По словам отца Анастасии Владимира Дремина, женщина не жалуется на лечение и говорит, что врач хороший. О трагедии она не вспоминает. Врачи оценивают ее состояние как острое.

Ее лечат нейролептиками, выводят из депрессивного состояния. Владимир утверждает, что Анастасии ставят диагноз, близкий к шизофрении, пишет Е1.

В письмах отцу Анастасия рассказывает, что в больнице вкусная еда. В палате-камере вместе живут десять человек. В туалет их водят группами по часам.

Когда женщину переведут в палату для более спокойных пациентов, там условия будут получше, добавил Владимир. Там можно будет ходить в кружки и пользоваться личными вещами.

Владимир добавил, что раньше он никогда не замечал у дочки какие-либо отклонения. При этом он уверен, что лечить ее начали слишком поздно.

Она на лечение попала в октябре, спустя почти год после начала следствия. При этом у нее были мысли суицидальные, — добавил отец.

Напомним, что Анастасия избежала тюремного срока. Она будет лежать в психбольнице.

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