Участникам викторины «Опорный край» в Свердловской области звонят мошенники

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:57
Злоумышленники просят свердловчан сообщить им личные данные, номер билета, перевести деньги на определенный счет, перейти по ссылке, рассказали организаторы викторины.
Также жителей региона, участвовавших в викторине, предупредили о том, что организаторы не связываются сами с участниками мероприятия. В случае, если возникают какие-то проблемы, можно обратиться на «горячую линию».
Напомним, в викторине «Опорный край» приняли участие более двух миллионов местных жителей. Она проводилась с 16 по 18 марта 2024 года.