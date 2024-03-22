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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 03:57

Участникам викторины «Опорный край» в Свердловской области звонят мошенники

Участникам викторины «Опорный край» в Свердловской области звонят мошенники

22 марта 2024, 03:55
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области местным жителям после участия в викторине «Опорный край» начали звонить мошенники.

Злоумышленники просят свердловчан сообщить им личные данные, номер билета, перевести деньги на определенный счет, перейти по ссылке, рассказали организаторы викторины.

Также жителей региона, участвовавших в викторине, предупредили о том, что организаторы не связываются сами с участниками мероприятия. В случае, если возникают какие-то проблемы, можно обратиться на «горячую линию».

Напомним, в викторине «Опорный край» приняли участие более двух миллионов местных жителей. Она проводилась с 16 по 18 марта 2024 года.

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