Ураганный ветер накроет Свердловскую область на два дня

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
Начнется такая погода, как полагают метеорологи, в ближайший час и продлится она до конца суток 22 марта. Кроме того, 23 марта в отдельных районах ожидаются сильные порывы ветра, сообщили в МЧС.
Местами в северной части области синоптиками прогнозируется очень сильный ветер, его порывы могут дойти до 25 м/с.
В связи с этим спасатели попросили автомобилистов не парковаться под деревьями и рекламными щитами. А людям, которых ураганный ветер застанет на улице, рекомендовано не походить близко к электропроводам, деревьям, стенам.
Ранее стало известно, когда в регионе растает снег. По данным метеорологов, это приозойдет немного позде, чем год назад — примерно в середине апреля. До этого времени можно ожидать небольшие осадки.