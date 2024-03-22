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Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Ветер до 25 метров в секунду надвигается на Свердловскую область

Ураганный ветер накроет Свердловскую область на два дня

22 марта 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney

Ветер до 25 метров в секунду надвигается на Свердловскую область

В Свердловской области 22 марта может прийти ураганный ветер, его порывы могут достигнуть 25 метров в секунду.

Начнется такая погода, как полагают метеорологи, в ближайший час и продлится она до конца суток 22 марта. Кроме того, 23 марта в отдельных районах ожидаются сильные порывы ветра, сообщили в МЧС.

Местами в северной части области синоптиками прогнозируется очень сильный ветер, его порывы могут дойти до 25 м/с.

В связи с этим спасатели попросили автомобилистов не парковаться под деревьями и рекламными щитами. А людям, которых ураганный ветер застанет на улице, рекомендовано не походить близко к электропроводам, деревьям, стенам.

Ранее стало известно, когда в регионе растает снег. По данным метеорологов, это приозойдет немного позде, чем год назад — примерно в середине апреля. До этого времени можно ожидать небольшие осадки.

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#Свердловская область#Погода#Ветер#Окружающая среда#Метеорологи#Сильный ветер#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Порывы ветра
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