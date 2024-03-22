«Уралтрансмаш» в Свердловской области выплатит более 6 млн работнику за его травму

В связи с этим мужчина обратился к руководству с требованием выплатить ему компенсацию. Через несколько месяцев предприятие предложило ему мировое соглашение с выплатой в размере 2 806 248 рублей. Пострадавший не согласился и обратился в суд, потребовав взыскать с ответчика более восьми миллионов.