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«Уралтрансмаш» в Свердловской области выплатит более 6 млн работнику за его травму

«Уралтрансмаш» в Свердловской области выплатит более 6 млн работнику за его травму

22 марта 2024, 05:46
Фото: 1MI
В Свердловской области предприятие «Уралтрансмаш» выплатит своему сотруднику более шести миллионов рублей за производственную травму. Происшествие случилось в январе 2022 года.

Мужчина работал оператором станков. В день происшествия ему зажало ноги мостовым краном, из-за чего он лишился средней трети обеих голеней. Коллеги свердловчанина вызвали ему скорую помощь, рассказали в пресс-службе областного суда.

На заводе была проведена проверка. В ее ходе были выявлены нарушения в организации работ, а также в контроле использования опасного рабочего объекта. Происшествие было квалифицировано как тяжелое, пострадавший утратил трудоспособность на 80%.

В связи с этим мужчина обратился к руководству с требованием выплатить ему компенсацию. Через несколько месяцев предприятие предложило ему мировое соглашение с выплатой в размере 2 806 248 рублей. Пострадавший не согласился и обратился в суд, потребовав взыскать с ответчика более восьми миллионов.

Суд удовлетворил требование частично — взыскал более шести миллионов рублей.

Напомним, мужчина из Ивделя отсудил у работодателя более миллиона рублей за травму, полученную на работе.

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