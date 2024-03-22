tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Мать, убившую троих детей в Екатеринбурге, отправили на принудительное лечение

В Екатеринбурге мать-убийцу троих детей суд отправил в психбольницу

22 марта 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney

Мать, убившую троих детей в Екатеринбурге, отправили на принудительное лечение

Женщина, которая расправилась с тремя детьми в Екатеринбурге, невменяема и отправится на принудительное лечение.

Жительница Екатеринбурга Анастасия Петрова, которая убила троих детей в декабре 2022 года, фактически не могла отвечать за свои действия. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила ее невменяемость, судом в пятницу, 22 марта, она отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщает СУ СК по Свердловской области.

Напомним, что шокирующее преступление было совершено в одной из многоэтажек на улице Бажова. Многодетная мать под влиянием «злых сил» расправилась со своими детьми 2007, 2012 и 2022 годов рождения. Отца детей в этой время дома не было.

Мать убила троих детей в квартире в центре Екатеринбурга
Узнать подробнее

В ходе расследования был проведен целый ряд экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование женщины, молекулярно-генетические, почерковедческие. Опрошено более 20 свидетелей.

Проходить лечение Анастасия Петрова будет в специализированном стационаре с интенсивным наблюдением.

Ранее в Заречном муж из ревности зарезал мать двоих детей.

Читайте также:
В деле убийства мамой троих детей в Екатеринбурге поставят точкуФутбольный тренер из Екатеринбурга обманул детей на 5 миллионовКриминальный авторитет Фартовый отпущен под домашний арест в Екатеринбурге
#Дети#Суд#Уголовное дело#Криминал#Массовое убийство#Принудительное лечение#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Как улицы Нижнего Тагила встречают весну: фоторепортаж редакции TagilCity.ru
Вчера, 07:29
Пострадавшая в ДТП 2015 года спустя 10 лет поблагодарила тагильчанку за помощь
Вчера, 06:40
«Засыпали дом»: владельцы частных домов Верхней Салды жалуются на уборку снега
Сегодня, 06:59
На шахте «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле остановили работу опасного электровоза
Сегодня, 07:06
Участникам викторины «Опорный край» в Свердловской области звонят мошенники
Сегодня, 03:55
В Нижнем Тагиле сфотографируют 17 мостов и проверят их состояние
20 марта, 14:03
"