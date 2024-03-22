В Екатеринбурге мать-убийцу троих детей суд отправил в психбольницу

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Жительница Екатеринбурга Анастасия Петрова, которая убила троих детей в декабре 2022 года, фактически не могла отвечать за свои действия. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила ее невменяемость, судом в пятницу, 22 марта, она отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщает СУ СК по Свердловской области.
Напомним, что шокирующее преступление было совершено в одной из многоэтажек на улице Бажова. Многодетная мать под влиянием «злых сил» расправилась со своими детьми 2007, 2012 и 2022 годов рождения. Отца детей в этой время дома не было.
В ходе расследования был проведен целый ряд экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование женщины, молекулярно-генетические, почерковедческие. Опрошено более 20 свидетелей.
Проходить лечение Анастасия Петрова будет в специализированном стационаре с интенсивным наблюдением.
Ранее в Заречном муж из ревности зарезал мать двоих детей.