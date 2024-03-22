В Екатеринбурге ребенок сорвался с дерева и чуть не утонул в реке

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В Екатеринбурге чуть не закончилась трагедией попытка школьника перебраться на другой берег через реку Ольховка по дереву. ЧП произошло в районе Сортировка, пишет телеграм-канал «Безумный Екатеринбург».
Вместе с приятелем мальчик гулял около небольшой реки днем, 22 марта. Решив продемонстрировать ловкость, он начал перелезать по стволу. В какой-то момент ребенок сорвался и очутился под ветками.
На помощь школьнику бросился подросток, который гулял неподалеку. Он помог восстановить ему восстановить равновесие и вскарабкаться обратно на ствол.
В феврале под лед на пруду в Екатеринбурге провалился мальчик.