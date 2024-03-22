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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Екатеринбурге на Сортировке чуть не утонул ребенок

В Екатеринбурге ребенок сорвался с дерева и чуть не утонул в реке

22 марта 2024, 13:14
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на Сортировке чуть не утонул ребенок

Школьник на Сортировке в Екатеринбурге решил переправиться через речку по дереву, но не удержался и сорвался.

В Екатеринбурге чуть не закончилась трагедией попытка школьника перебраться на другой берег через реку Ольховка по дереву. ЧП произошло в районе Сортировка, пишет телеграм-канал «Безумный Екатеринбург».

Вместе с приятелем мальчик гулял около небольшой реки днем, 22 марта. Решив продемонстрировать ловкость, он начал перелезать по стволу. В какой-то момент ребенок сорвался и очутился под ветками.

Видео: тг-канал «Безумный Екатеринбург»

На помощь школьнику бросился подросток, который гулял неподалеку. Он помог восстановить ему восстановить равновесие и вскарабкаться обратно на ствол.

В феврале под лед на пруду в Екатеринбурге провалился мальчик.

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