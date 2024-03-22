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Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Полиция в Екатеринбурге задержала два десятка нелегальных мигрантов

В Екатеринбурге силовики ловили «ценных специалистов» из стран ближнего зарубежья

22 марта 2024, 11:12
Фото: 1MI

Полиция в Екатеринбурге задержала два десятка нелегальных мигрантов

Полиция в Екатеринбурге провела новые облавы по местам обитания трудовых мигрантов. На этот раз поймали больше 20 человек.

Новый рейд по выявлению нелегальных трудовых мигрантов прошел в Екатеринбурге. Полиция выявила более 20 «специалистов» из ближнего зарубежья, которые находились на территории России незаконно или нарушали миграционное законодательство, сообщает УМВД Свердловской области.

11 человек нарушили режим пребывания на территории России, еще 11 задержанных уклонялись от прохождения иммиграционного контроля. В отношении трудовых мигрантов будет решаться вопрос о выдворении за пределы страны.

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Также в ходе рейда полицейские пообщались с местными жителями и еще раз рассказали им, по каким признакам можно узнать мошенников.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин взял на карандаш дело об избиении подростка в Нижнем Тагиле мигрантами.

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#Полиция#Рейд#Депортация#Нелегалы#Нелегальный мигрант#Екатеринбург#Нарушение закона#Дарья Бобровицкая
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