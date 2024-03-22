В Екатеринбурге силовики ловили «ценных специалистов» из стран ближнего зарубежья

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Новый рейд по выявлению нелегальных трудовых мигрантов прошел в Екатеринбурге. Полиция выявила более 20 «специалистов» из ближнего зарубежья, которые находились на территории России незаконно или нарушали миграционное законодательство, сообщает УМВД Свердловской области.
11 человек нарушили режим пребывания на территории России, еще 11 задержанных уклонялись от прохождения иммиграционного контроля. В отношении трудовых мигрантов будет решаться вопрос о выдворении за пределы страны.
Также в ходе рейда полицейские пообщались с местными жителями и еще раз рассказали им, по каким признакам можно узнать мошенников.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин взял на карандаш дело об избиении подростка в Нижнем Тагиле мигрантами.