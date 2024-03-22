В Екатеринбурге умер главный балетмейстер областной музкомедии Владислав Разноглядов

В 1990 году по инициативе Разноглядова при театре появилась вокально-хореографическая студия. Через нее за эти годы прошли более полутора тысяч детей. Для многих из них творчество стало делом всей жизни. Выпускники студии поступили в хореографические и театральные учебные заведения, стали артистами театра и кино.