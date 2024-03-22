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Published Сегодня, 15:02

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Updated Сегодня, 15:04

Скончался главный балетмейстер Свердловской музкомедии Владислав Разноглядов

В Екатеринбурге умер главный балетмейстер областной музкомедии Владислав Разноглядов

22 марта 2024, 15:02
Фото: Свердловский театр музыкальной комедии

Скончался главный балетмейстер Свердловской музкомедии Владислав Разноглядов

Известный в Екатеринбурге «рыцарь танца» ушел на 86-м году жизни.

Владислав Разноглядов 35 лет занимал должность главного балетмейстера Свердловской музкомедии, сообщает учреждение культуры в официальном паблике в ВК.

Заслуженного деятеля искусств РФ называли «ударником хореографического труда» и «рыцарем танца». Владислав Разноглядов ставил танцы для разных жанров — оперетты, мюзиклов и т. д. Он был разносторонним человеком, которого любили и коллеги, и ученики.

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В 1990 году по инициативе Разноглядова при театре появилась вокально-хореографическая студия. Через нее за эти годы прошли более полутора тысяч детей. Для многих из них творчество стало делом всей жизни. Выпускники студии поступили в хореографические и театральные учебные заведения, стали артистами театра и кино.

Соболезнования под постом о смерти Владислава Разноглядова оставляют его ученики, коллеги и поклонники со всей России.

Ранее в Свердловской области скончалась 65-летняя тренер команды по синхронному катанию Елена Мошнова.

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