В Екатеринбурге умер главный балетмейстер областной музкомедии Владислав Разноглядов

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
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Updated Сегодня, 15:04
Владислав Разноглядов 35 лет занимал должность главного балетмейстера Свердловской музкомедии, сообщает учреждение культуры в официальном паблике в ВК.
Заслуженного деятеля искусств РФ называли «ударником хореографического труда» и «рыцарем танца». Владислав Разноглядов ставил танцы для разных жанров — оперетты, мюзиклов и т. д. Он был разносторонним человеком, которого любили и коллеги, и ученики.
В 1990 году по инициативе Разноглядова при театре появилась вокально-хореографическая студия. Через нее за эти годы прошли более полутора тысяч детей. Для многих из них творчество стало делом всей жизни. Выпускники студии поступили в хореографические и театральные учебные заведения, стали артистами театра и кино.
Соболезнования под постом о смерти Владислава Разноглядова оставляют его ученики, коллеги и поклонники со всей России.
Ранее в Свердловской области скончалась 65-летняя тренер команды по синхронному катанию Елена Мошнова.