В ФСБ сообщили о 40 погибших и 100 пострадавших в теракте в Crocus City Hall

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
100 человек ранены и 40 погибли в теракте в подмосковном Crocus City Hall, сообщает ЦОС ФСБ.
Данные предварительные, цифры пока уточняются. По данным Shot, среди пострадавших есть несовершеннолетние.
По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, как минимум четверо пострадавших в теракте в Красногорске находятся в тяжелом состоянии.
Как пишет ТАСС, к месту происшествия продолжают стягивать спецназ.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта в Crocus City Hall.