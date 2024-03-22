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Published Сегодня, 19:27

Modified Сегодня, 20:08

Updated Сегодня, 20:08

ФСБ: 40 человек погибли и 100 пострадали в результате теракта в Crocus City Hall

В ФСБ сообщили о 40 погибших и 100 пострадавших в теракте в Crocus City Hall

22 марта 2024, 19:27

ФСБ: 40 человек погибли и 100 пострадали в результате теракта в Crocus City Hall

Появились первые официальные данные о количестве пострадавших в подмосковном Красногорске. Около 40 человек погибло и 100 ранены.

100 человек ранены и 40 погибли в теракте в подмосковном Crocus City Hall, сообщает ЦОС ФСБ.

Данные предварительные, цифры пока уточняются. По данным Shot, среди пострадавших есть несовершеннолетние.

По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, как минимум четверо пострадавших в теракте в Красногорске находятся в тяжелом состоянии.

Прибыли около 70 скорых: из Crocus City Hall выносят раненых и пострадавших
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Как пишет ТАСС, к месту происшествия продолжают стягивать спецназ.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта в Crocus City Hall.

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