В Каменске-Уральском мужчина взял у знакомой карту и накупил сигарет с алкоголем

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Полиция возбудила уголовное дело о краже в отношении жителя Каменска-Уральского, который решил выпить за чужой счет. Он взял у пожилой знакомой банковскую карту и отправился в магазин, сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский».
Известно, что пенсионерка 1953 года рождения и похититель банковских карт вместе выпивали. Когда горячительное закончилось, женщина отправила собутыльника за добавкой и дала ему свою карту. Однако тот решил воспользоваться шансом и купить не только одну бутылку водки.
Чужие деньги мужчина тратил более четырех часов, успев заглянуть помимо алкомаркета еще и в кулинарию. После этого вор просто выбросил карту пенсионерки.
Женщина написала заявление в полицию. Преступника быстро нашли, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Екатеринбурге мужчина в «кожанке» нашел чужую карту и потратил с нее 16 тысяч рублей.