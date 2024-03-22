В Каменске-Уральском мужчина взял у знакомой карту и накупил сигарет с алкоголем

Известно, что пенсионерка 1953 года рождения и похититель банковских карт вместе выпивали. Когда горячительное закончилось, женщина отправила собутыльника за добавкой и дала ему свою карту. Однако тот решил воспользоваться шансом и купить не только одну бутылку водки.