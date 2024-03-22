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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Житель Каменска-Уральского истратил с карты знакомой 8,5 тысячи рублей

В Каменске-Уральском мужчина взял у знакомой карту и накупил сигарет с алкоголем

22 марта 2024, 13:05
Фото: 1MI

Житель Каменска-Уральского истратил с карты знакомой 8,5 тысячи рублей

Житель Каменска-Уральского прибрал к рукам банковскую карту знакомой пенсионерки и сразу отправился за покупками в алкомаркет.

Полиция возбудила уголовное дело о краже в отношении жителя Каменска-Уральского, который решил выпить за чужой счет. Он взял у пожилой знакомой банковскую карту и отправился в магазин, сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский».

Известно, что пенсионерка 1953 года рождения и похититель банковских карт вместе выпивали. Когда горячительное закончилось, женщина отправила собутыльника за добавкой и дала ему свою карту. Однако тот решил воспользоваться шансом и купить не только одну бутылку водки.

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Чужие деньги мужчина тратил более четырех часов, успев заглянуть помимо алкомаркета еще и в кулинарию. После этого вор просто выбросил карту пенсионерки.

Женщина написала заявление в полицию. Преступника быстро нашли, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Екатеринбурге мужчина в «кожанке» нашел чужую карту и потратил с нее 16 тысяч рублей.

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#Каменск-Уральский#Уголовное дело#Алкоголь#Криминал#Кража#Покупки#Сигареты#Банковская карта#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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