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В Нижнем Тагиле задержан Иисус за вооруженное ограбление

В Нижнем Тагиле задержан Иисус за вооруженное ограбление

22 марта 2024, 10:14
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле полицейские поймали и задержали 17-летнего мальчика по имени Иисус за разбойное нападение. Ранее молодой человек украл телефон у 18-летнего работника частного предприятия, при этом он угрожал ему пистолетом.

Известно, что подросток проживает в Дзержинском районе, рассказали TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ — разбой. Мальчика отправили в изолятор, решается вопрос об избрании ему меры наказания. Два 17-летних свидетеля подтвердили, что именно задержанный в тот день напал на юношу.

Ранее сообщалось, что 17-летний мальчик с именем Иисус узнал, что его друга обидел какой-то молодой человек. Тогда он пошел на разборки с пистолетом. Затем он попытался затащить жертву в автомобиль и стал в него стрелять.

Потом он отобрал телефон, сказав, что вернет его только за деньги. У пострадавшего диагностированы травмы головы и ноги.

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