В Нижнем Тагиле задержан Иисус за вооруженное ограбление

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Известно, что подросток проживает в Дзержинском районе, рассказали TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ — разбой. Мальчика отправили в изолятор, решается вопрос об избрании ему меры наказания. Два 17-летних свидетеля подтвердили, что именно задержанный в тот день напал на юношу.
Ранее сообщалось, что 17-летний мальчик с именем Иисус узнал, что его друга обидел какой-то молодой человек. Тогда он пошел на разборки с пистолетом. Затем он попытался затащить жертву в автомобиль и стал в него стрелять.
Потом он отобрал телефон, сказав, что вернет его только за деньги. У пострадавшего диагностированы травмы головы и ноги.