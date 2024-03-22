Вандалы в Екатеринбурге повалили на землю памятник строителям на Московской

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Памятник, который представляет собой мастерок, воткнутый в каменную плиту, постоянно становится объектом пристального внимания хулиганов. Его много раз изрисовывали краской. Теперь его просто уронили, сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург».
Памятник находится на Первой аллее строителей на улице Московской, которую сделали в 2021 году к их профессиональному празднику. Прогулочная зона находится между трамвайными путями и многоэтажками. Ухаживает за аллеей Уральское объединение строителей.
Комментариев полиции по этому поводу пока не поступало.
В Нижнем Тагиле ранее вандалы раскурочили фонтан в Пионерском сквере.