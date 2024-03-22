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В Екатеринбурге вандалы сломали памятник строителям

Вандалы в Екатеринбурге повалили на землю памятник строителям на Московской

22 марта 2024, 10:47
Фото: тг-канал «Свет Екатеринбург»

В Екатеринбурге вандалы сломали памятник строителям

Памятник на Первой аллее строителей в Екатеринбурге уже неоднократно изрисовывали краской. Теперь вандалы уронили монумент за землю.

Памятник, который представляет собой мастерок, воткнутый в каменную плиту, постоянно становится объектом пристального внимания хулиганов. Его много раз изрисовывали краской. Теперь его просто уронили, сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург».

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Памятник находится на Первой аллее строителей на улице Московской, которую сделали в 2021 году к их профессиональному празднику. Прогулочная зона находится между трамвайными путями и многоэтажками. Ухаживает за аллеей Уральское объединение строителей.

Комментариев полиции по этому поводу пока не поступало.

В Нижнем Тагиле ранее вандалы раскурочили фонтан в Пионерском сквере.

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#Происшествия#Полиция#Памятник#Вандалы#Аллея#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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