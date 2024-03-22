Водители автобусов подрались на дороге в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Как утверждают очевидцы, одного водителя оскорбило то, что другой его подрезал, сообщается в telegram-канале «Злой Екб».
Отмечается, что дрались водители автобусов №83 и №86. Правоохранительные органы намерены провести проверку по этому факту.
Ранее сообщалось, что мужчины устроили драку на вокзале. Началось все с того, что один мужчина вышел из электрички и сразу же набросился на другого, нанеся ему удар по голове.