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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Водители автобусов подрались на дороге в Екатеринбурге

Водители автобусов подрались на дороге в Екатеринбурге

22 марта 2024, 06:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в утреннее время 22 марта произошла драка двух автомобилистов. Это случилось около остановки Щербакова.

Как утверждают очевидцы, одного водителя оскорбило то, что другой его подрезал, сообщается в telegram-канале «Злой Екб».

Отмечается, что дрались водители автобусов №83 и №86. Правоохранительные органы намерены провести проверку по этому факту.

Ранее сообщалось, что мужчины устроили драку на вокзале. Началось все с того, что один мужчина вышел из электрички и сразу же набросился на другого, нанеся ему удар по голове.

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#Происшествия#Проверка#Свердловская область#Полиция#Остановка#Драка#Водители автобусов#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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