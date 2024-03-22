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Водителя автобуса в Екатеринбурге оштрафовали за проезд на красный свет

Водителя автобуса в Екатеринбурге оштрафовали за проезд на красный свет

22 марта 2024, 06:43
Фото: 1MI
37-летний водитель автобуса №82 в Екатеринбурге получил штраф за то, что он проехал на красный сигнал светофора.

Водитель общественного транспорта проехал перекресток улиц Опалихинская — Готвальда, несмотря на то, что горел красный свет, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

По словам водителя, его во время движения на перекрестке отвлек один из пассажиров. Стаж вождения — 15 лет. За нарушение ПДД его оштрафовали на 1000 рублей, а также с мужчиной провели профилактическую беседу.

Напомним, 11 марта 2024 года в Екатеринбурге пьяный водитель проехал на красный свет и врезался в другой автомобиль. Оба водителя пострадали.

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