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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В одной из школ Екатеринбурга подростки разбили стеклянную дверь и изрезали руки

Все в крови: В Екатеринбурге дети разбили стеклянную дверь в школе и изрезали руки

22 марта 2024, 13:50
Фото: 1MI

В одной из школ Екатеринбурга подростки разбили стеклянную дверь и изрезали руки

В школе №170 Екатеринбурга подростки разбили стеклянную дверь в школьную столовую и поранились осколками.

ЧП произошло в школе № 170 Екатеринбурга, где подростки разбили стеклянную дверь в школьную столовую. Осколками дети сильно порезали руки, пишет телеграм-канал «Безумный Екатеринбург».

Видео: тг-канал «Безумный Екатеринбург»

Сотрудница школы сразу после происшествия призывает стоящих вокруг детей ничего не снимать на телефоны.

Сколько человек поранилось в результате происшествия, автор видео не уточняет. На кадрах видны следы крови в коридоре и на лестнице.

Ранее в одной из школ на Уктусе в Екатеринбурге толпа подростков до крови избила первоклассника.

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#Происшествия#Школа#Подростки#Видео#Кровь#Дверь#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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