Все в крови: В Екатеринбурге дети разбили стеклянную дверь в школе и изрезали руки

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
ЧП произошло в школе № 170 Екатеринбурга, где подростки разбили стеклянную дверь в школьную столовую. Осколками дети сильно порезали руки, пишет телеграм-канал «Безумный Екатеринбург».
Сотрудница школы сразу после происшествия призывает стоящих вокруг детей ничего не снимать на телефоны.
Сколько человек поранилось в результате происшествия, автор видео не уточняет. На кадрах видны следы крови в коридоре и на лестнице.
Ранее в одной из школ на Уктусе в Екатеринбурге толпа подростков до крови избила первоклассника.