Выбросы, штрафы за грязные автобусы, неаккуратные дорожники и Тагил времен СССР

В мэрии Тагила приступили к заключению новых договоров с перевозчиками. В документе будут четко прописаны правила сотрудничества — график, пробег автобусов, максимальное количество возможных нарушений. Штрафовать перевозчиков теперь можно будет не только за систематические опоздания, но и за мусор в автобусах, грязные машины и отсутствие приспособлений для перевозки инвалидов.