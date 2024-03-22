Выбросы, штрафы за грязные автобусы, неаккуратные дорожники и Тагил времен СССР

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
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Updated Сегодня, 17:43
В тагильском Роспотребнадзоре заявили, что за время февральских НМУ и активных выбросов с местных заводов ни одной жалобы от жителей города не поступало. Редакция TagilCity.ru подготовила образцы заявлений, чтобы жители Нижнего Тагила могли своевременно сообщать в надзорные ведомства о новых выбросах.
В мэрии Тагила приступили к заключению новых договоров с перевозчиками. В документе будут четко прописаны правила сотрудничества — график, пробег автобусов, максимальное количество возможных нарушений. Штрафовать перевозчиков теперь можно будет не только за систематические опоздания, но и за мусор в автобусах, грязные машины и отсутствие приспособлений для перевозки инвалидов.
В Верхней Салде дорожные службы после многочисленных жалоб на плохую уборку снега наконец взялись за дело. Делают они это так активно, что вместе с обочинами зачастую засыпают дома жителей. Жители такому повороту дел не рады и жалуются в соцсетях, что скоро снег растает и вода затопит подвалы и участки.
Новые могильные холмики выросли на Аллее славы в Нижнем Тагиле. Здесь похоронили недавно погибших бойцов СВО. Самому старшему военнослужащему, Николаю Спиридонову, было 58 лет. Могилы защитников родины усыпаны цветами и траурными венками.
В России набирает обороты мода на товары времен СССР. Купить самые разные предметы быта, медицинские и рабочие инструменты, одежду и даже резервную тушенку можно как на маркетплейсах, так и в специализированных магазинах — их в Нижнем Тагиле несколько. Корреспондент TagolCity.ru прогулялся по торговым точкам и оценил ассортимент.