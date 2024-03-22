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Published Сегодня, 17:41

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Выбросы, штрафы за грязные автобусы, неаккуратные дорожники и Тагил времен СССР

Выбросы, штрафы за грязные автобусы, неаккуратные дорожники и Тагил времен СССР

22 марта 2024, 17:41
Фото: Изображение Midjourney
В Роспотребнадзоре не получали от тагильчан жалоб на выбросы. Перевозчиков начнут штрафовать за грязные автобусы. В Верхней Салде дорожники убирают снег вместе с домами. Новые могильные холмики на тагильской Аллее славы и мода на вещи времен СССР. Читайте итоги города и области в обзоре за 22 марта.

В тагильском Роспотребнадзоре заявили, что за время февральских НМУ и активных выбросов с местных заводов ни одной жалобы от жителей города не поступало. Редакция TagilCity.ru подготовила образцы заявлений, чтобы жители Нижнего Тагила могли своевременно сообщать в надзорные ведомства о новых выбросах.

Роспотребнадзор: жители Нижнего Тагила не жалуются на выбросы
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В мэрии Тагила приступили к заключению новых договоров с перевозчиками. В документе будут четко прописаны правила сотрудничества — график, пробег автобусов, максимальное количество возможных нарушений. Штрафовать перевозчиков теперь можно будет не только за систематические опоздания, но и за мусор в автобусах, грязные машины и отсутствие приспособлений для перевозки инвалидов.

Перевозчиков в Нижнем Тагиле начнут наказывать за грязные автобусы и опоздания
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В Верхней Салде дорожные службы после многочисленных жалоб на плохую уборку снега наконец взялись за дело. Делают они это так активно, что вместе с обочинами зачастую засыпают дома жителей. Жители такому повороту дел не рады и жалуются в соцсетях, что скоро снег растает и вода затопит подвалы и участки.

«Засыпали дом»: владельцы частных домов Верхней Салды жалуются на уборку снега
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Новые могильные холмики выросли на Аллее славы в Нижнем Тагиле. Здесь похоронили недавно погибших бойцов СВО. Самому старшему военнослужащему, Николаю Спиридонову, было 58 лет. Могилы защитников родины усыпаны цветами и траурными венками.

11 человек недавно похоронили на Аллее славы на Центральном кладбище Нижнего Тагила
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В России набирает обороты мода на товары времен СССР. Купить самые разные предметы быта, медицинские и рабочие инструменты, одежду и даже резервную тушенку можно как на маркетплейсах, так и в специализированных магазинах — их в Нижнем Тагиле несколько. Корреспондент TagolCity.ru прогулялся по торговым точкам и оценил ассортимент.

Какие товары из СССР продают в Нижнем Тагиле
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