Юные тагильские борцы взяли золото и серебро на всероссийском турнире

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Соревнования среди юношей до 16 лет проходили в Перми с 15 по 17 марта. Всего на участие заявилось 270 человек, проживающих в 23 регионах Российской Федерации.
В турнире приняли участие воспитанники спортшколы №3 имени А. А. Лопатина. В результате Роман Тебеньков завоевал медаль высшей пробы, а Марат Ахмедов взял медаль за второе место.
Остальные тагильчане заняли пятую строчку рейтинга. Это Андрей Цыпу, Даниил Власов и Богдан Боярских.