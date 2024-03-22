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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Борцы из Нижнего Тагила стали победителями на всероссийском турнире

Юные тагильские борцы взяли золото и серебро на всероссийском турнире

22 марта 2024, 12:53
Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила

Борцы из Нижнего Тагила стали победителями на всероссийском турнире

Два спортсмена из Нижнего Тагила стали победителями на всероссийский турнир по греко-римской борьбе. Они смогли завоевать первое и второе место.

Соревнования среди юношей до 16 лет проходили в Перми с 15 по 17 марта. Всего на участие заявилось 270 человек, проживающих в 23 регионах Российской Федерации.

В турнире приняли участие воспитанники спортшколы №3 имени А. А. Лопатина. В результате Роман Тебеньков завоевал медаль высшей пробы, а Марат Ахмедов взял медаль за второе место.

Остальные тагильчане заняли пятую строчку рейтинга. Это Андрей Цыпу, Даниил Власов и Богдан Боярских.

Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила

Ранее тагильчанка Мелания Мазина стала победительницей первенства УрФО по боксу.

Юные тагильские спортсмены взяли «бронзу» на престижном турнире
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