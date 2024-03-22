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Защитник ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге получил травму на матче плей-офф

Защитник ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге получил травму на матче плей-офф

22 марта 2024, 09:07
Фото: 1MI
Игрок хоккейной команды «Автомобилист» Джесси Блэкер пострадал во время матча плей-офф с командой СКА.

Хоккеист пострадал в первом периоде. Игрок СКА толкнул Блэкера в борт, из-за чего он, выронив клюшку из руку, упал на лед. После этого пострадавшему пришлось уйти с игры, так как ему понадобилась медпомощь, рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Очередной матч «Автомобилиста» и СКА закончился победой екатеринбургской команды со счетом 3:0 в ее пользу.

Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге команда «Автомобилист» победила во время хоккейного матча с командой «Адмирал» со счетом 4:2.

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