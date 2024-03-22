Защитник ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге получил травму на матче плей-офф

Хоккеист пострадал в первом периоде. Игрок СКА толкнул Блэкера в борт, из-за чего он, выронив клюшку из руку, упал на лед. После этого пострадавшему пришлось уйти с игры, так как ему понадобилась медпомощь, рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».