tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Житель Екатеринбурга чуть не пострадал из-за сошедшего льда с крыши

Житель Екатеринбурга чуть не пострадал из-за сошедшего льда с крыши

22 марта 2024, 04:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге лед вместе со снегом обрушился с крыши дома на иномарку Infiniti.

По словам екатеринбуржца, лед «поехал» по проводам соседнего дома и едва не обрушился на его голову, однако его спасла машина, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Владелец автомобиля заранее поставил свой транспорт подальше от дома, чтобы избежать повреждений, однако лед, съехавший по проводам, упал на машину. Автомобиль получил вмятины.

Напомним, 21 марта 2024 года в Екатеринбурге трое человек пострадали от сошедшего льда с крыш домов. Так, происшествия случились на улицах Генеральской, Белинского и Вайнера. Пострадавших увезли в медучреждения.

Огромная глыба льда рухнула в Екатеринбурге на мужчину около супермаркета
Узнать подробнее
#Происшествия#Безопасность#Мужчина#Автомобиль#Крыша#Повреждения#Лед#ЧП#18+#Екатеринбург#Льдина#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Как улицы Нижнего Тагила встречают весну: фоторепортаж редакции TagilCity.ru
Вчера, 07:29
Пострадавшая в ДТП 2015 года спустя 10 лет поблагодарила тагильчанку за помощь
Вчера, 06:40
В Екатеринбурге «мужья на час» кошмарят беззащитных женщин
20 марта, 13:50
«Что у тебя под курткой?»: пьяный приставал ко школьнице в подъезде на ГГМ в Тагиле
20 марта, 10:36
Правда ли, что ИТ-технологиями из Нижнего Тагила пользуется весь мир?
20 марта, 14:55
В Нижнем Тагиле сфотографируют 17 мостов и проверят их состояние
20 марта, 14:03
"