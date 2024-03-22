Житель Екатеринбурга чуть не пострадал из-за сошедшего льда с крыши

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
По словам екатеринбуржца, лед «поехал» по проводам соседнего дома и едва не обрушился на его голову, однако его спасла машина, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Владелец автомобиля заранее поставил свой транспорт подальше от дома, чтобы избежать повреждений, однако лед, съехавший по проводам, упал на машину. Автомобиль получил вмятины.
Напомним, 21 марта 2024 года в Екатеринбурге трое человек пострадали от сошедшего льда с крыш домов. Так, происшествия случились на улицах Генеральской, Белинского и Вайнера. Пострадавших увезли в медучреждения.