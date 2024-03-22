Житель Екатеринбурга два раза получил штраф за нарушение, которого он не совершал

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
По словам екатеринбуржца, он всегда ездит пристегнутым. Также мужчина отметил, что на одной фотографии к ремню нужно приглядеться, а на другой он виден отчетливо. Тем не менее, ему выписали штрафы за несоблюдение правил безопасности, пишет Е1.
Горожанин подал заявление на обжалование полученных штрафов через «Госуслуги». В автоинспекции отметили, что их можно обжаловать в течение 10 суток с момента получения.
Напомним, в Екатеринбурге оштрафовали водителя автобуса за то, что он проехал по перекрестку, несмотря на то, что на светофоре горел красный свет.