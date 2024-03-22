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Жителя Екатеринбурга дважды оштрафовали за неиспользование ремня безопасности

Житель Екатеринбурга два раза получил штраф за нарушение, которого он не совершал

22 марта 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney

Жителя Екатеринбурга дважды оштрафовали за неиспользование ремня безопасности

Мужчине из Екатеринбурга два раза выписали штраф за неиспользование ремня безопасности. Однако горожанин утверждает, что он пристегивается. Инциденты произошли 16 и 17 марта 2024 года.

По словам екатеринбуржца, он всегда ездит пристегнутым. Также мужчина отметил, что на одной фотографии к ремню нужно приглядеться, а на другой он виден отчетливо. Тем не менее, ему выписали штрафы за несоблюдение правил безопасности, пишет Е1.

Фото: Е1

Горожанин подал заявление на обжалование полученных штрафов через «Госуслуги». В автоинспекции отметили, что их можно обжаловать в течение 10 суток с момента получения.

Напомним, в Екатеринбурге оштрафовали водителя автобуса за то, что он проехал по перекрестку, несмотря на то, что на светофоре горел красный свет.

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