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Жители Екатеринбурга увидели в небе необычное явление

Жители Екатеринбурга увидели в небе необычное явление

22 марта 2024, 03:35
Фото: Е1
В Екатеринбурге местные жители заметили в небе объекты, похожие на НЛО.

По предположению некоторых екатеринбуржцев, это могли быть следы от ракет, запущенных в небо, или от воздушных шаров. По мнению других городах, это могло быть НЛО. Однако, как оказалось, на самом деле эти облака — обычное природное явление.

Фото: Е1

Оно образуется вследствие определенных условий, когда воздух на разных высотах движется с разными уровнями скорости. Из-за этого появляются облака, вызывающие у людей оптические иллюзии, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Напомним, 7 февраля 2024 года жители Екатеринбурга заметили, как ночью посветлело небо. Это возможно из-за облачности, уличного освещения и снега.

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#Воздух#Небо#Окружающая среда#Атмосфера#Природа#Явление#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Синоптик#Объекты#Небесное явление
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