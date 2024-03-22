Жители Екатеринбурга увидели в небе необычное явление

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
По предположению некоторых екатеринбуржцев, это могли быть следы от ракет, запущенных в небо, или от воздушных шаров. По мнению других городах, это могло быть НЛО. Однако, как оказалось, на самом деле эти облака — обычное природное явление.
Оно образуется вследствие определенных условий, когда воздух на разных высотах движется с разными уровнями скорости. Из-за этого появляются облака, вызывающие у людей оптические иллюзии, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Напомним, 7 февраля 2024 года жители Екатеринбурга заметили, как ночью посветлело небо. Это возможно из-за облачности, уличного освещения и снега.