Больше сотни мероприятий отменены в Екатеринбурге из-за теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Так, например, отменяются выставки в музеях. Билеты можно вернуть в кассах. Уральский филиал Пушкинского музея в Екатеринбурге отменил беседы с художниками, причем сроки не указываются. О новой дате будет сообщено отдельно.
Мультимедийный парк «Россия — Моя история» отказался от всех мероприятий. Также массово отменяются запланированные концерты.
В креативных пространствах отменяются встречи, а в Ельцин Центре закрыли кино-показы, детские программы и так далее. Галерея и музей пока продолжают свою работу. Билеты также можно вернуть.
В ТРЦ «Мега» была закрыта фан-зона ХК «Автомобилист». Обычно там можно посмотреть матчи. Поэтому трансляция не состоится. Некоторые спортивные мероприятия в городе состоятся, но без зрителей. В ТРЦ VEER Mall также отказались от развлекательных мероприятий.
Театры также отменили спектакли.
Напомним, в Нижнем Тагиле перестали работать дворцы и театры. Все массовые мероприятия отменяются. Пока сообщается, что их не будет в текущие выходные.