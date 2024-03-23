Больше сотни мероприятий отменены в Екатеринбурге из-за теракта в «Крокусе»

В ТРЦ «Мега» была закрыта фан-зона ХК «Автомобилист». Обычно там можно посмотреть матчи. Поэтому трансляция не состоится. Некоторые спортивные мероприятия в городе состоятся, но без зрителей. В ТРЦ VEER Mall также отказались от развлекательных мероприятий.