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Больше сотни мероприятий отменены в Екатеринбурге из-за теракта в «Крокусе»

Больше сотни мероприятий отменены в Екатеринбурге из-за теракта в «Крокусе»

23 марта 2024, 07:07
Фото: 1MI
Больше 100 мероприятий отменены в Екатеринбурге после теракта в «Крокус Сити Холл». Точное количество событий неизвестно, но в муниципальных учреждениях их уже насчитывается 80.

Так, например, отменяются выставки в музеях. Билеты можно вернуть в кассах. Уральский филиал Пушкинского музея в Екатеринбурге отменил беседы с художниками, причем сроки не указываются. О новой дате будет сообщено отдельно.

Мультимедийный парк «Россия — Моя история» отказался от всех мероприятий. Также массово отменяются запланированные концерты.

В креативных пространствах отменяются встречи, а в Ельцин Центре закрыли кино-показы, детские программы и так далее. Галерея и музей пока продолжают свою работу. Билеты также можно вернуть.

В ТРЦ «Мега» была закрыта фан-зона ХК «Автомобилист». Обычно там можно посмотреть матчи. Поэтому трансляция не состоится. Некоторые спортивные мероприятия в городе состоятся, но без зрителей. В ТРЦ VEER Mall также отказались от развлекательных мероприятий.

Театры также отменили спектакли.

Напомним, в Нижнем Тагиле перестали работать дворцы и театры. Все массовые мероприятия отменяются. Пока сообщается, что их не будет в текущие выходные.

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#Спектакль#Музей#Мероприятие#Театр#Екатеринбург#Ирина Кирилова#ТРЦ#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
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